Elezioni ultime notizie. Imprese in allarme sul caro-energia. Berlusconi: senza Fi la destra non governa

10:44 Boccia: azzerare per un anno le tasse sull’energia

«Per avere una bolletta energetica sostenibile da un punto di vista economico e sociale occorrono almeno 60 miliardi, sempre che nei prossimi giorni non si assista ad ulteriori aumenti. Questa è la precondizione per salvare il Paese. L’emergenza energetica è il primo punto da affrontare per la nostra sopravvivenza. Ecco perché occorre agire subito». Lo afferma l’ex presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un’intervista al Messaggero e al Mattino, dopo l’allarme dell’imprese del Nord. «La bolletta di agosto è fuori controllo - aggiunge - è insostenibile per tutto il sistema economico e per tutti i settori. La situazione è gravissima e vorrei fosse chiaro il senso d’urgenza con il quale occorre intervenire». Secondo Boccia, «la questione energetica nel breve periodo si risolve attraverso la leva fiscale. In particolare, occorre azzerare per un anno tutte le tasse sull’energia e avere una moratoria che permetta a imprese e governo di attrezzarsi. Non si può indugiare oltre se vogliamo evitare la paralisi e vincere la guerra economica che ha un’asimmetria in Europa, dove la Spagna non ha gli stessi costi energetici, e peggio con gli Usa dove l’energia costa 9 volte meno che da noi».