Elezioni ultime notizie. Calenda: con Renzi su questioni di fondo accordo raggiunto. Berlusconi:mi candiderò al Senato.

08:14 Tajani: dare il voto a Fi serve a bilanciare la coalizione

Non teme che Forza Italia perda voti in favore di un Terzo polo creato da Calenda e Renzi, che definisce «fronte perdente», e reputa che votare Fi sia utile: «Più voti avremo, più potremo bilanciare la coalizione al centro». Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. «Siamo in campo dal ’94, ci hanno dato per morti tante volte - sottolinea -. E siamo ancora qui, con i sondaggi che ci danno in crescita. Non temiamo nessuno». Secondo Tajani «è giusto scegliere di dare forza al centro, ma a un centro che, come quello che rappresentiamo noi, non cambia idea ogni cinque minuti, ha un programma chiaro, un leader autorevole, una collocazione decisiva nel Ppe, richiamato nel nostro simbolo».