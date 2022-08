Elezioni ultime notizie. Salvini: sanzioni alla Russia? Serve una riflessione. Letta: non dare segni cedimento a Putin

10:01 Bonetti a Radio 24: non tornare indietro su Family Act

«La politica oggi è disumanizzata; quando la politica diventa un dibattito ideologico astratto sulle categorie, sulle questioni che non toccano la vita delle persone, perde l’anima». Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, ed esponente di Italia Viva, sottolinea a Radio 24 a “24 Mattino estate” come «è accaduto qualcosa di straordinario nel nostro Paese in questi tre anni, cioè che c’è una legge che ha finalmente riformato le politiche per la famiglia, il Family Act che prevede azioni specifiche concrete per rispondere esattamente alle esigenze di più risorse alle famiglie che sono in condizioni di fragilità, ma anche più risorse alle famiglie per poter investire nei loro progetti di vita, che vuol dire educazione dei figli, ma anche la lavoro dei genitori, lavoro delle donne, l’assegno unico universale sono 20 miliardi di euro; di fatto è l’equivalente dell’impostazione francese». Sulla possibilità che il Governo che verrà possa modificare la legge, Bonetti risponde: «Questo è il grande problema del nostro Paese, si riparte tutte le volte dal via. Con questo abbiamo fatto un passo avanti che per trent’anni nè la destra nè la sinistra erano riusciti a fare. Oggi l’abbiamo fatto questo passo e non si può tornare indietro questo credo che le elettrici e gli elettori lo debbano pretendere nell’andare a votare. Il nostro impegno, che non è solo una promessa, è dare piena attuazione a questa legge che significa rimborsare le spese per l’educazione dei figli, le tasse scolastiche, l’autonomia abitativa dei giovani, che significa aumento del salario per le donne che tornano al lavoro dopo la maternità. Non possiamo tornare indietro».