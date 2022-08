Elezioni ultime notizie. Pressing dei partiti sul governo per gli aiuti sull’energia

9:42 Tremonti: deficit rischioso, speculazione in agguato

Uno scostamento di bilancio, per far fronte al caro-energia, «con l’inflazione e la speculazione in netta ripresa sarebbe una misura molto rischiosa», dice Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia dei governi Berlusconi, ora candidato con Fratelli d’Italia, in un’intervista. Secondo lui, la soluzione da preferire è un intervento dell’Europa per far sì che gli Stati membri taglino le imposte sull’energia, con l’effetto di calmierare i prezzi. «Io credo che oggi serva un’azione europea comune, come quella contro la pandemia, che agisca non soltanto sugli extraprofitti delle imprese ma soprattutto sull’extragettito - afferma -. In sostanza, bisogna scorporare dai costi le imposte di fabbricazione e l’Iva. È un’azione che si può fare subito. Prima ancora di parlare di tetto al prezzo del gas. Sotto il tetto, c’è una casa abitata da demoni». Ci sono Paesi «come l’Olanda - prosegue - che traggono grandi profitti da questa situazione. Bisogna agire anche lì».