Rush finale sulle liste. Conte: governo con il Pd? Ci può stare. Tremonti si candida con FdI

11:40 Fi al rush finale sulle candidature, restano malumori

Ultime limature per le liste di Fi. I vertici del partito sono chiusi in “conclave” da stanotte per provare a uscire dal complicatissimo risiko delle candidature, che si preannuncia, soprattutto per il proporzionale, un vero e proprio bagno di sangue. Con varie esclusioni eccellenti, visto che a causa del Rosatellum, del taglio dei parlamentari e del calo di consensi di Fi rispetto al passato sarebbero a rischio peones ma anche big e “vecchia guardia”. Tra i malumori quelli legati al caso della padovana Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato, “catapultata” in Basilicata dopo il trasloco della bolognese Annamaria Bernini, capogruppo azzurro a palazzo Madama, nel maggioritario del Veneto. In Basilicata c’è stata una vera e propria rivolta alla notizia dell’arrivo della Casellati, che comporterebbe esclusioni eccellenti, a cominciare da quella del coordinatore regionale e sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles, storico esponente forzista. Una rivolta sedata in extremis grazie alla mediazione dello stesso Moles. Restano i forti maldipancia in Veneto, dove la decisione di dirottare in Basilicata Casellati è stata accolta con stupore e delusione. Polemica anche in Molise sul caso del patron della Lazio, Claudio Lotito, che sarebbe in dirittura d’arrivo come candidato al Senato (ma lui non conferma né smentisce), e per Lorenzo Cesa alla Camera.