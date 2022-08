Elezioni ultime notizie. Letta: «Tetto al prezzo dell’energia». Meloni propone premi a chi assume

11:53 Renzi e Gelmini candidati a Milano e Brescia

Anche la coalizione formata da Azione e Italia Viva ha depositato le liste alla Corte d’appello del Tribunale di Milano per le elezioni del 25 settembre. Al Senato in Lombardia nei collegi P02 e P03 che corrispondono a Milano e Brescia è candidato come capolista Matteo Renzi, seguito da Mariastella Gelmini al secondo posto. Sempre per il Senato in Lombardia P01 la capolista è Giusy Versace e segue l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Al Senato Lombardia P08 c’è la deputata Lisa Noja. All’uninominale al Senato sono candidati a Milano Ivan Scalfarotto, a Varese Giusy Versace, in Lombardia U09, Treviglio ancora Mariastella Gelmini . Per quanto riguarda la Camera candidati in Lombardia 1, collegio P01 ci sono come capolista Enrico Costa, seguono Giulia Pastorella, Mattia Mor e Lucia Annibali. In Lombardia 1, P02 c’è sempre come capolista Enrico Costa. In Lombardia 3 al plurinominale c’è come candidato Niccolò Carretta, coordinatore regionale di Azione in Lombardia e consigliere regionale, e anche all’uninominale di Bergamo.