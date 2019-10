Elezioni in Umbria, la posta in gioco per ciascun leader

Se Bianconi vince, bisognerà capire quale forza sarà stata determinante ma si potrà comunque sventolare la bandiera di un placet alla nuova “cosa” giallorossa e imboccare la stessa strada nelle altre Regioni. Se Bianconi perde, Di Maio corre il serio pericolo di un processo interno. Molto dipenderà dai numeri: alle elezioni politiche del 2018 i Cinque Stelle in Umbria erano arrivati da soli al 27,5%. Se ora dovessero scendere sotto il 10%, come peraltro già avvenuto in Sardegna, sarebbe una batosta. Legna sul fuoco degli antidimaiani.

“Contarsi” è un imperativo anche per Nicola Zingaretti. Il segretario Pd è quello che meno credeva all'alleanza di Governo con il M5S ma quello che, una volta siglata, più convintamente ha sostenuto l'esigenza dei patti locali e svolto il ruolo di “responsabile” nella coalizione nazionale. Senza accordarsi con il M5S - è la tesi - il centrodestra non può essere battuto. Una vittoria di Bianconi per Zingaretti sarebbe un capolavoro politico: significherebbe scongiurare la perdita di una roccaforte rossa e regalare ai dem una nuova prospettiva di crescita anche nelle altre Regioni. Un'affermazione della candidata leghista certificherebbe invece la debolezza del Pd e insieme dell'asse con i Cinque Stelle. Per i già fragili equilibri all'interno del Governo potrebbe essere un terremoto.

C'è un unico giocatore che ha poco da perdere in ogni caso: Matteo Renzi. La sua nuova creatura, Italia Viva, è fuori dalla corsa in Umbria e per ora confida di espandersi in Parlamento. Nel frattempo sta alla finestra. Un trionfo del centrodestra a trazione leghista darebbe a Renzi altri argomenti per attaccare il Pd e pungere gli alleati di Governo, cui contende i voti più moderati. Ma un successo dell'alleanza Pd-M5S rafforzerebbe l'Esecutivo, che Renzi ha voluto far sorgere e dove vuol restare, lavorando per affermarsi, appunto, come alternativa al blocco dei due partiti maggiori.

È in fondo sempre a Palazzo Chigi e alla poltrona dove siede Giuseppe Conte che tutti guardano. Lui, il premier, si è premurato soprattutto di avvisare che «l'Umbria non è un test per il Governo», incappando anche in una gaffe per la fretta di mettere le mani avanti: «Con tutto il rispetto per la popolazione umbra, popolazione che è pari a quella della provincia di Lecce - ha detto ospite di Eurochocolate a Perugia - non può essere determinante per le sorti del Governo». Deciderne il destino forse no, ma condizionare il tasso di litigiosità nella maggioranza sicuramente sì.