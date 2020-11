Elezioni Usa 2020: la notte di risultati in diretta e la maratona video sul sito del Sole 24 Ore Risultati in tempo reale nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 dello spoglio per le presidenziali americane con i nostri corrispondenti e giornalisti della redazione esteri. E dalle 8 alle 12 di mercoledì 4 una lunga diretta video

Il Sole 24Ore seguirà no stop i risultati delle elezioni americane. Il sito sarà aggiornato per tutta la notte tra martedì 3 e mercoledì 4 per seguire in tempo reale lo scrutinio dei dati. Dagli Stati Uniti i nostri corrispondenti e collaboratori faranno il punto sull’andamento dei voti e saranno affiancati dai colleghi della redazione esteri e della redazione digitale. Un lavoro di analisi e approfondimenti che andrà avanti per tutta la giornata con contenuti speciali anche su 24+

Mercoledì 4 dalle 8 alle 12 sul sito del Sole 24 Ore e sulle nostre pagine su tutte le piattaforme social (Facebook, Linkedin, Youtube e Periscope) l’appuntamento è anche con una lunga diretta video con numerosi esperti commentano l'esito

Condotta da Rosalba Reggio vedrà la partecipazione dei giornalisti del sito e delle redazioni Mondo, Finanza, Roma. I primi collegamenti vedranno la partecipazione del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e del capo della redazione esteri Attilio Geroni.

Si alterneranno con loro una trentina di ospiti per analizzare i rivolti politici, economici, finanziari del nuovo scenario politico. Si parla di sistemi elettorali, mercati finanziari, politiche fiscali, export, protezionismo. Ma anche di ambiente, modelli culturali, comunicazione e mondo social, pandemia.

Tra gli ospiti: Enzo Moavero Milanesi, ex ministro degli Esteri e Direttore della School of Law dell'Università LUISS; il politologo Roberto D'Alimonte; Sergio Fabbrini, docente di Scienza Politica e Relazioni internazionali dell'Università Luiss; Franco Bruni, vicepresidente Ispi e Senior Professor Università Bocconi, Alberto Forchielli, imprenditore ed esperto di mercati internazionali; Carlo Stagnaro, direttore dell'Osservatorio sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni, Giuseppe Franco Ferrari, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato all'Università Bocconi; Raffaella Baritono, Professoressa ordinaria di Storia e Politica degli Stati Uniti d'America all' Università di Bologna; Carlo Altomonte, docete di Economia dell'integrazione europea all'Università Bocconi; Alberto Milani, Presidente Camera di Commercio Italia Usa a NY; Mauro Ferrari, presidente e ceo DXT a Washington; Claudia Segre presidente Global Thinking Foundation; Lucio Cosco primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro.