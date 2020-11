Elezioni Usa: è in Midwest la battaglia cruciale per i voti postali Il Commissario della città di Filadelfia, Deeley, ha dichiarato che 275mila voti ricevuti in anticipo non compariranno nel conteggio finale di Redazione Esteri

La macchina dei sondaggi, ancora una volta, ha mostrato limiti e carenze. Un solo punto è stato centrato dagli analisti politici e dalle rilevazioni pre-elettorali: l'importanza del voto postale. Negli Stati che in questa fase vengono definiti “cruciali”, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin si gioca la partita dei voti espressi fuori dal seggio elettorale. Lo scrutinio potrebbe durare tre giorni.



Il Midwest è quindi la regione determinante e la Pennsylvania, in particolare, ha un significato simbolico di particolare rilievo: In Pennsylvania restano da contare 1,5 milioni di voti su 2,5 milioni espressi. Filadelfia, una delle maggiori città dello Stato, non avrà un numero aggiornato sulle schede elettorali per posta nelle prossime ore.

La battaglia dei conteggi

Il commissario della città di Filadelfia, Lisa Deeley, ha dichiarato che 275 mila voti ricevuti in anticipo non compariranno nel conteggio finale delle elezioni per tutta la settimana. Quindi solo 75 mila dei 350 mila voti ricevuti per posta nello Stato chiave della Pennsylvania saranno inseriti nel conteggio finale. Ciò renderà particolarmente difficile dichiarare nelle prossime ore il vincitore nello Stato che conta 20 grandi elettori. Va ricordato che, nelle elezioni del 2016, il presidente Trump era stato proclamato vincitore nello Stato della Pennsylvania con un margine di soli 44 mila voti.I margini stretti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo rivale democratico, Joe Biden.

Il voto in Pennsylvania

Tutti i sondaggi danno Biden in vantaggio di diversi punti in Pennsylvania: ma in molte rilevazioni una vittoria di Trump sarebbe comunque possibile “entro il margine di errore” previsto dagli statistici. E il distacco è più ridotto che in altri stati importanti ancora in bilico.Negli ultimi giorni, membri dello staff sia di Trump sia di Biden si sono affrettati a dichiarare che per il proprio candidato la Pennsylvania non è un “must win state”, uno stato da vincere per forza per diventare presidenti.

Ma «se Trump farà una rimonta il 3 novembre, passerà probabilmente per la Pennsylvania»Il ruolo degli avvocati, in questa tornata elettorale, potrebbe essere rilevante: negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal New York Times, vi è un confronto serrato tra gli “sherpa giuridici” della grande macchina elettorale su quali criteri saranno adottati nella validazione delle schede elettorali dubbie.