Elezioni Usa, fine corsa per Bernie il socialista Sanders si arrende a Biden nella corsa alla nomination democratica per sfidare Trump a novembre. Ma le sue idee resistono di Marco Valsania

New York – Gli Stati Uniti non avranno un presidente socialista, neppure socialista democratico. I giochi della storia alternativa regalano di questi tempi, sui teleschermi degli americani prigionieri della pandemia e cortesia dell'adattamento di Netflix del romanzo di Philip Roth The Plot Against America, l'esempio d'un Paese dove sono immaginabili drammatiche sorprese almeno a destra ben al di là di Donald Trump – nel libro e nello sceneggiato nel 1940 viene eletto un presidente autoritario e con simpatie naziste, l'aviatore Charles Lindbergh che sconfigge a sorpresa Franklin Delano Roosevelt. La storia quella vera, invece, non riserva nulla di simile a sinistra: Bernie Sanders ha ripiegato le bandiere della sua rivoluzione politica, riponendo nel cassetto il sogno d'una nomination del partito democratico sotto gli slogan espliciti del democratic socialism.

Bernie “il rosso”

Sanders ha archiviato una campagna nella quale aveva invocato profonde trasformazioni, nelle sue parole una rivoluzione politica per spezzare il potere delle grandi lobby a Washington e foriera di riforme quali un sistema sanitario nazionale (Medicare for all, dal nome dell'esistente programma pubblico per gli anziani), università statali gratuite e lotta alla diseguaglianza, rilanciare il sindacato, i salari minimi, la tassazione di grandi imprese e patrimoni. Nel farsi da parte ha lasciato spazio al più moderato ex vicepresidente di Barack Obama, che in preparazione alla rinuncia di Sanders era già parso strizzare l'occhio a posizioni più progressiste rivelatesi capaci di mobilitare gli elettori più giovani, minoranze etniche sotto-rappresentante quali gli ispanici, registrare record di piccole donazioni.

Il tributo di Biden, del Times... e di Trump

“Vi vedo, vi ascolto e siete necessari”, ha affermato Biden rivolgendosi ai sostenitori del rivale, un tempo apostrofati dall'establishment come sanderisti. Sanders, ha continuato Biden, “e' una potente voce per un'America più giusta e equa”. Il New York Times da parte sua ha commentato che Sanders “quasi da solo ha spostato il partito a sinistra”. Paradossalmente, un tributo all’impatto di Sanders è arrivato anche dalla nemesi dei democratici, Donald Trump: ha espresso apprezzamento per i sostenitori di Bernie, invitandoli a unirsi a lui e citando una simile avversione agli eccessi del libero commercio.

La conta dei delegati

Le ragioni della resa sono state messe nero su bianco da Sanders stesso e hanno a che fare, in realtà, tanto con la consapevolezza degli esiti delle primarie e quanto con l’imperativo di cacciare Trump. “Siamo circa 300 delegati alle spalle del vicepresidente Biden e una strada verso un successo è virtualmente impossibile”. Al momento della rinuncia di Sanders, Biden ha altre 1.200 delegati e Sanders circa 900. La nomination del partito viene assicurata con almeno 1991 delegati. Nei restanti stati che ancora devono svolgere primarie Biden appariva favorito. “Vedo la crisi che scuote la nazione, esacerbata da un Presidente incapace o che non vuole offrire alcuna leadership credibile, e vedo il lavoro che deve essere svolto per proteggere la gente nel momento piu' disperato; non posso in tutta coscienza continuare una campagna che non posso vincere e che interferirebbe con l'importante lavoro che ci viene richiesto a tutti noi in questo momento”. La macchina di raccolta fondi della campagna, la più grande operazione di base nella storia politica statunitense, è stata al momento messa al servizio della raccolta di aiuti sanitari.

Una battaglia di idee

Sanders ha tuttavia rivendicato un successo di idee, per l’anima del partito: “Il nostro movimento ha vinto la battaglia ideologica”, ha affermato con qualche esagerazione sostenendo che idee un tempo emarginate oggi vengono discusse all’aperto. Ancora: “Se la campagna sta terminando, il nostro movimento non finisce qui”.