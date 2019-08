Elezioni Usa, quando i candidati alla Casa Bianca parlano di clima

Tra settembre 2019 e fine 2020 avranno luogo alcuni appuntamenti internazionali cruciali per la governance ambientale, trasformando questo periodo in un momento decisivo per la risposta globale alla crisi climatica. E tutto ciò avverrà mentre l’opinione pubblica americana discuterà su chi debba essere il prossimo inquilino della Casa Bianca.

Un vertice sul clima convocato il prossimo settembre a New York dal Segretario generale dell’Onu sarà fondamentale per dare impulso alle ambizioni climatiche globali e accelerare le azioni per l’attuazione dell’accordo di Parigi. Questo è visto come il luogo in cui i Paesi più volenterosi potrebbero iniziare a presentare impegni forti sulla riduzione delle emissioni, in vista della più importante conferenza internazionale sul clima dopo quella che ha visto il raggiungimento dell’accordo di Parigi nel 2015: la Cop26 che prevista a dicembre 2020, con ogni probabilità a Londra.

I Paesi che hanno sottoscritto l’accordo di Parigi devono presentare ogni cinque anni nuovi, e più ambiziosi, impegni di riduzione delle loro emissioni di CO2. Ciò è fondamentale perché l’accordo di Parigi è un ibrido giuridico, che combina elementi vincolanti di responsabilità con obiettivi di emissione non vincolanti. Cioè scommette sulla forza del progressivo aumento delle ambizioni, piuttosto che su norme giuridicamente vincolanti, per raggiungere gli obiettivi. I nuovi impegni che saranno presentati alla Cop26 saranno fondamentali per guidare l’azione globale contro il cambiamento climatico al 2025, ovvero nel periodo in cui il mondo dovrà ridurre con decisione le emissioni per rimanere nella traiettoria 1,5°C.

Inoltre, nel 2020 avranno luogo altri due appuntamenti internazionali per la governance ambientale. Il primo sarà la conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, finalizzata a creare un trattato internazionale per conservazione e uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Con questo trattato, l’Onu mira proteggere la vita marina in alto mare, oggi già colpita dal climate change.

Il secondo sarà la conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, finalizzata a creare una sorta di Accordo di Parigi sulla biodiversità, che sappia far fronte al degrado degli habitat naturali in tutto il mondo.