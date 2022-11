Elezioni Usa: i Repubblicani non sfondano, Senato in bilico

Ascolta la versione audio dell'articolo

I Repubblicani non sfondano nelle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. La d estra va verso la conquista della Camera, mentre il Senato è ancora in bilico: repubblicani e democratici viaggiano appaiati con 49 seggi i primi e 48 i secondi, con tre seggi contesi in Arizona (avanti la democratica Kelly), Nevada (in vantaggio il repubblicano Laxalt) e Georgia. Quest’ultimo scontro dovrebbe essere deciso in un ballottaggio il 6 dicembre tra il reverendo democratico Dem Warnock e l’ex campione di football repubblicano Walker. Alle 20 del 9 novembre, ora italiana, Warnock manteneva un leggero vantaggio su Walker.

Il presidente Usa Joe Biden può tirare un sospiro di sollievo, rispetto ai pronostici di un tonfo completo dei Dem che avrebbe complicato il prossimo biennio alla Casa Bianca. Un suo commento è atteso alle 16 ora locale, le 22 in Italia. Meno entusiasta Trump, all’attacco degli avversari che cercano di «sminuire la vittoria» e del governatore della Florida De Santis, repubblicano e sua probabile spina nel fianco per il voto del 2024. Trump, rivela la Cnn, sarebbe «furioso» per l’esito del voto e minaccia di distruggere la reputazione di De Santis in caso di sua candidatura fra due anni.

Le elezioni di Midterm sono considerate un banco di prova decisivo per i presidenti in carica, in genere con esiti poco lusinghieri per gli inquilini della Casa Bianca. I pronostici sul 2022 tenevano fede alla tradizione, con i sondaggi orientati sull’arrivo di una «onda rossa» repubblica fra Camera, Senato e sfide fra governatori. È andata diversamente, anche se il bilancio complessivo resta appeso alle troppe gare «too close to call», così serrate da non poter essere ancora decise.

I Repubblicani avanzano verso la riconquista della Camera: secondo una proiezione di Nbc, ai Dem andranno 214 seggi (contro i 221 attuali) mentre i repubblicani ne otterranno 221 (contro i 212 attuali), appena tre sopra il quorum di maggioranza. «Non è certamente un’onda rossa, questo è sicuro», ha ammesso il senatore Lindsey Graham, tra i più stretti alleati di Donald Trump. «Ma è chiaro che ci riprenderemo la Camera», si è consolato il leader del partito alla House Kevin McCarthy, che dovrebbe succedere a Nancy Pelosi come speaker, promettendo una stretta sugli aiuti all’Ucraina e indagini a tappeto sull’amministrazione Biden.

Il Senato invece resta in bilico anche se la vittoria di John Fetterman in Pennsylvania contro il chirurgo Mehmet Oz, il «dottor Oz» televisivo che Trump aveva imposto contro il volere del partito per difendere un seggio Gop, fa sperare ai democratici di poter conservare la parità spezzata a loro favore dal voto della vicepresidente Kamala Harris. Ora il pallottoliere indica 49 a 48 per i repubblicani ma tutto dipenderà dall’esito di tre Stati: se non basteranno Arizona e Nevada a decidere le sorti della Camera alta, bisognerà attendere il ballottaggio del 6 dicembre in Georgia tra il reverendo dem Rafael Warnock e l’ex campione di football Herschel Walker, entrambi rimasti sotto il 50%. Resta inoltre l’incognita delle contestazioni, dopo i primi sospetti di brogli agitati da Donald Trump in Arizona, dove c’è grande attesa anche per la sua candidata a governatrice Kari Lake dopo il fiasco di Doug Mastriano nel Keystone State.