Elezioni Usa, schiaffo a Biden in Virginia. A New York sindaco ex agente afroamericano

Anche a Pittsburgh le urne regalano una svolta con l’elezione del primo sindaco afroamericano, Ed Gainey. Dopo aver deciso di candidarsi in seguito alle proteste per la morte di George Floyd, Gainey ha battuto alle urne il repubblicano Tory Moreno. La morte di Floyd non ha invece spinto gli elettori di Minneapolis - teatro della morte dell’afroamericano - a smantellare il Dipartimento di polizia e sostituirlo con una nuova divisione per la sicurezza pubblica concentrata più sul benessere, anche mentale, e sui servizi sociali.

Sono però la Virginia e il New Jersey ad agitare i democratici e a far suonare il campanello di allarme per il 2022 e il 2024. In Virginia, dove Biden nel 2020 ha vinto di dieci punti, il candidato repubblicano a governatore Glenn Youngkin si è imposto, secondo le proiezioni dei media, sul democratico Terry McAuliffe, per il quale Biden e la vicepresidente Kamala Harris erano scesi in campo. Avanti a sorpresa in New Jersey Jack Ciattarelli sul democratico Phil Murphy, la cui riconferma a governatore sembrava scontata.