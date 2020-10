Elezioni Usa, Trump in difficoltà: la giornalista di Nbc è star della serata Il tycoon è apparso sottotono rispetto al solito, incalzato dalle richieste di Savannah Guthrie dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - L’eroina della serata si chiama Savannah Guthrie, 48 anni, anchorwoman di Nbc capace come pochi nei quattro anni di presidenza di tener testa a Donald Trump e di metterlo in difficoltà più volte. Biden ha vinto il dibattito a distanza. Il secondo dei tre confronti televisivi prima delle elezioni presidenziali tra i due candidati. La formula prevista era quella del Town Hall con le risposte alle domande degli elettori. Dopo il coronavirus che ha colpito Trump, Biden aveva chiesto di trasformare il dibattito in modalità virtuale. Trump non ha accettato. E quindi ieri alle 8 di sera su due canali televisivi, Nbc e Abs, si sono svolti due eventi in contemporanea con Trump a Miami e Biden a Philadelphia.

Presidente sottotono

Trump non indossava la mascherina, seduto su uno sgabello per tutto il tempo è apparso sottotono rispetto al solito davanti agli interventi della Guthrie, anche essa senza mascherina, distanziata e in una location all’aperto sotto la tettoia del Pérez Art Musem vista mare e viadotto di Miami. Quasi tutti i 60 minuti del dibattito Trump li ha passati a duellare con la giornalista che a ogni sua risposta evasiva o spavalda lo incalzava con il sorriso e insisteva per ottenere spiegazioni. Un dibattito più combattivo rispetto a quello di Biden a Philadelphia, moderato dal giornalista di Abc George Stephanopoulos, durato di più 90 minuti, che ha mostrato invece una calma serafica, con risposte più lunghe e articolate.

«Sono il presidente: non posso stare nel seminterrato»

La crisi del coronavirus è stata al centro dei due dibattiti. Trump alla prima domanda sui test non ha saputo rispondere con precisione quando è risultato negativo al test anti-Covid prima del duello tv con Biden del 29 settembre e quando ha scoperto di essere negativo: «Non ricordo, forse il giorno prima… Hey, io sono il presidente, devo vedere gente e non posso stare nel seminterrato», ha detto criticando indirettamente Biden che ha vissuto mesi in casa durante la pandemia e ha condotto la campagna dal basement della sua villa in Delaware.

«L’85% di chi indossa la mascherina si ammala»

La tv rimanda le immagini dell’incontro al Rose Garden della Casa Bianca in occasione della nomina della nuova giudice della Corte Suprema Amy Coney Barrett, con tutti gli invitati senza mascherina, l’evento dove si sarebbero infettati con il Covid il presidente e la first lady. Trump ha difeso la sua gestione della pandemia e ha negato di aver sottovalutato il coronavirus che negli Stati Uniti ha colpito oltre 8 milioni di persone e ucciso 217mila, con i nuovi casi risaliti ora a 60 mila al giorno, ripetendo i medesimi messaggi di due settimane fa: «Ho salvato 2 milioni di persone. Abbiamo fatto le cose giuste sul virus cinese». Sulle mascherine e il distanziamento sociale, nonostante si sia ammalato, ha ribadito il suo punto di vista «negazionista» contro tutte le indicazioni degli scienziati: «L’85% delle persone che indossano la mascherina si ammala di coronavirus». E ha condannato le misure restrittive per limitare la diffusione del virus: «Il lockdown deciso dai governatori è anticostituzionale perché limita la libertà, la cura è peggio del problema». La giornalista lo incalza di nuovo: «La sua amministrazione ha ignorato le misure consigliate dagli scienziati, nessuno indossa la mascherina tra i suoi collaboratori. Che cosa significa questo? Lei è il presidente, lei ha così tanto potere. Lei potrebbe salvare così tante vite».

Le timidezze sui suprematisti

Un momento dopo, all’ennesimo rifiuto di condannare i suprematisti bianchi e i complottisti di estrema destra la giornalista lo ha zittito: «Lei è il presidente degli Stati Uniti non uno zio pazzo qualunque». La reporter ha ricordato che ha twittato un post dei QAnon in cui si sosteneva che il blitz dell’amministrazione Obama che ha portato all’uccisione di Bin Laden fosse falso e un altro secondo cui i democratici sarebbero parte di una rete mondiale di pedofili. «Ho fatto un retweet, non conosco i QAnon. Non so chi sono. Perché non arrestate gli Antifa e gli estremisti di sinistra?», ha cercato di ribattere in evidente difficoltà. E ancora sul capitolo delle tasse, alla domanda sui 750 dollari di imposte sul reddito dichiarate nei primi due anni di presidenza ha glissato dicendo che «i numeri sono sbagliati. Sono stato trattato male dal fisco», senza però rispondere. Trump ha ammesso l'esistenza di 400 milioni di debiti garantiti da lui stesso che dovrà ripagare nei prossimi 4 anni a un istituto di credito straniero, ma ha detto che sono «noccioline» rispetto al suo patrimonio. E la colpa dei nuovi aiuti economici che non arrivano «è di Nancy Pelosi» e non della sua opposizione a un negoziato prima del voto per non favorire i Dem. Giovedì prossimo, il 22 ottobre alla Belmont University di Nashville, in Tennessee, si svolgerà il terzo e ultimo scontro diretto prima del voto del 3 novembre. Ma Biden ha già fatto sapere che pretenderà di vedere un test negativo di Trump prima di confermare, dall’alto dei suoi 77 anni, la presenza.