Elgon scommette sul retail online

Elgon, brand di Pidielle Group specializzato in prodotti per la cura dei capelli in vendita nei saloni di acconciatura sbarca online con il suo e-commerce. Il nuovo sito web, grazie alla grafica rinnovata e alle nuove funzionalità garantisce una user experience completa con l'obiettivo di rendere i prodotti Elgon a portata di click.

La sezione Hair Quiz consente di identificare i prodotti più adatti in base alla tipologia di capello, agevolando il consumatore nella ricerca del prodotto perfetto alle proprie esigenze; la sezione store locator si rivela invece utile per trovare il salone Elgon più vicino.

«L'approccio multicanale oggi è una condizione indispensabile per evolvere. Con l'e-commerce vogliamo avvicinarci ancora di più al consumatore finale, mantenendo comunque la nostra identità di servizi professionali: ci rivolgiamo infatti ai parrucchieri e a chiunque cerchi un prodotto per il self care a casa di alta qualità italiana – dichiara Serena Caimano, ad di Pidielle Group –. Il consumatore e le sue esigenze sono il motore e l'obiettivo del nostro lavoro di ogni giorno da oltre 50 anni, e resta centrale in questo nuovo e-commerce.