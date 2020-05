Elica, ricavi in calo del 5% a 110,8 milioni nel primo trimestre

Ottimista l’imprenditore e presidente di Elica, Francesco Casoli, che oggi durante una diretta Instagram sull’account del Sole 24 Ore ha dichiarato: «E' difficile oggi fare delle previsioni per l’intero anno. Ci sono delle luci che stanno iniziando a illuminare lo scenario del mercato, ci sono clienti tedeschi, ad esempio, che lamentano la mancanza di prodotti, perché con lo stop alla produzione dell’ultimo periodo hanno ormai i magazzini vuoti. E questo mi fa ben sperare».

«Noi stiamo partendo con una grande produzione per recuperare ciò che abbiamo perso nel lockdown totale» ha commentato Casoli, precisando: «Abbiamo avuto una produzione cancelalta e perso una parte di fatturato del mese di aprile. Incominciano ad esserci segnali che ci fanno vedere la luce in fondo al tunnel. Ma io da solo non ce la faccio, ho bisogno dell’aiuto di tutti dalle imprese alle istituzioni, deve funzionare tutto il sistema».

Casoli è anche presidente di Aidaf, l’associazione che raggruppa le imprese familiari. Con questo cappello ha sottolineato durante la diretta come sia importante la tempestività per le aziende in questo momento. Infine sullo spettro di una nuova stagione di ristrutturazioni finanziarie, Casoli ha sottolineato: «Come sistema imprenditoriale è un momento di cerniera. Solamente se inizieremo a fare delle aggregazioni vere riusciremo a uscire dalla situazione più forti di prima. Non è più tempo di piccole imprese. Con grande umiltà dobbiamo metterci il cuore in pace e renderci conto che sono necessarie spalle larghe per poter ripartire anche a livello globale». Su questo fronte dovrebbero lavorare le banche facilitando le aggregazioni e il governo concedendo agevolazioni.