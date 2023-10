Elie Saab investe sull’Italia e punta a una formula lifestyle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dire Elie Saab vuol dire abiti da Mille e una notte, look da star, capi d’alta moda che hanno esaltato la bellezza di attrici come Meryl Streep e Julia Roberts, first lady e teste coronate tra cui Michelle Obama e la regina Rania di Giordania. Ed è proprio con un atelier di alta moda che nel 1982 il couturier libanese è partito, da Beirut, con la sua avventura creativa e imprenditoriale. Che oggi è innanzitutto un’impresa di famiglia – con Elie Saab Jr, figlio del fondatore, nel ruolo di ceo – e si è evoluta in un brand lifestyle con l’alta moda (pezzi unici e su misura), sempre fatta a mano a Beirut, che assorbe il 25% dei ricavi, e il pret-à-porter che, invece, è fatto in Italia e vale il 60% del business (l’azienda non rilascia i numeri di bilancio, ndr).

Elie Saab al termine della sfilata della collezione PE 2024 a Parigi il 30 settembre 2023 (EPA/MOHAMMED BADRA)

«L’alta moda rappresenta un pilastro dell’azienda e noi siamo tra le cinque maison leader al mondo nel segmento. È da lì che ho iniziato – spiega Elie Saab –. Il pret-à-porter è arrivato più tardi nella mia carriera, quando ho deciso di sviluppare la maison a livello internazionale e sono andato a Roma per presentare le mie collezioni. Avevo in mente di svilupparlo e volevo che fosse prodotto in Italia, come avviene ancora oggi.Nel 2023, ad ogni modo, l’alta moda è ancora sinonimo di sogni, eleganza e know-how eccezionale». All’alta moda e al pret-à-porter, la cui collezione P-E 24 è appena stata presentata a Parigi, si sono aggiunti nel tempo il kidswear, la linea di arredamento Elie Saab Maison, i progetti real estate («quindici in tre anni, con 5-10 in pipeline», spiega Elie Saab Jr) e i profumi (in licenza). «Molte cose sono cambiate, ma il mio approccio è rimasto lo stesso degli esordi: creo per valorizzare le donne», spiega Elie Saab.

Una creazione Elie Saab Kidswear

A fargli eco è il figlio: «Ci siamo espansi in una serie di categorie merceologiche mantenendo fede all’essenza del marchio, che è legata a doppio filo all’alta moda: sofisticata, elegante, opulenta. Vogliamo che la filosofia di Elie Saab accompagni le nostre clienti tutto il giorno, da quando si svegliano (in una casa “brandizzata”, ndr) a quando vanno a un party alla sera». Per ora il progetto è rafforzarsi nelle categorie in cui il brand è presente e nel futuro «potremmo pensare a food&beverage e hospitality», dice.

Negli ultimi tre anni, nonostante la pandemia, il business dell’azienda è cresciuto, registrando un rimbalzo del 150% nei ricavi 2021 rispetto al 2020 e, a seguire, una crescita più organica: «Nel 2022 siamo cresciuti del 60% rispetto all’anno prima e le previsioni per quest’anno sono di chiudere a un +35%», spiega Elie Saab Jr. Che racconta come proprio l’alta moda abbia resistito meglio agli effetti del Covid: «Ha sofferto meno rispetto al pret-à-porter. Primo, perché i Paesi hanno avuto livelli diversi di restrizioni – continua il ceo – e gli eventi più intimi hanno continuato a tenersi. Inoltre le nostre clienti sono abituate a fare acquisti al telefono, comodamente da casa». La crescita di Elie Saab non è legata solo allo shopping delle affezionate, ma a una clientela sempre più giovane e internazionale, come racconta il fondatore della maison: «Stile di vita e desideri delle mie clienti si sono evoluti – dice –. Vivono più vite, sono molto attive, cercano più conforto pur rimanendo sofisticate ed eleganti. Ciò che invece non è cambiato è il desiderio di sentirsi belle e radiose e le mie clienti sanno che quando vengono da me, la loro personalità e bellezza saranno rispettate e questo è anche ciò che apprezzano».

Elie Saab ha realizzato l’abito da sposa di Rajwa Al Saif per le nozze con il principe di Giordania Al Hussein bin Abdullah, lo scorso 1 giugno

Il mercato chiave, in questo momento, è l’Europa «dove abbiamo la rete di negozi più capillare nelle città chiave: Parigi, Londra, Milano», mentre la scommessa è su Medio Oriente e Stati Uniti. «La prima è sempre stata un’area forte sulla couture, ma solo di recente abbiamo cominciato l’espansione retail in Emirati, Arabia Saudita e Qatar, mentre gli Usa sono una piazza ricca di opportunità sul breve- medio termine» afferma il figlio del fondatore.