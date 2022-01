Eliminare il bollettino giornaliero non farà sparire la pandemia. Quali numeri contano oggi

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Lo stiamo vedendo nel Regno Unito, investito prima di noi dalla Omicron: il numero di persone ricoverate oggi è 18.600, inferiore al picco di 40mila registrato lo scorso gennaio ma vicino ai quasi 22mila di aprile 2020. A essere molti meno, sempre in Uk, sono i ricoveri gravi che necessitano di ventilazione meccanica: oggi sono 844, erano 4mila lo scorso gennaio, 3.230 ad aprile 2020.

Questa è una prima ragione per cui il conteggio dei nuovi positivi ha ancora senso, in termini preventivi. Una crescita nei contagi si tradurrà una o due settimane dopo in un aumento dei ricoveri e dei decessi.

L’andamento settimanale, non giornaliero

Il dato giornaliero, invece, da solo conta poco. Come minimo va considerata la media mobile a 7 giorni. Vale lo stesso per il confronto del numero secco dei contagi, o dei decessi, con il giorno precedente. Per avere una idea dell’andamento dell’epidemia si è dimostrato utile in questi mesi osservare la variazione percentuale rispetto allo stesso giorno della settimana precedente (vedi il grafico sotto, con lo storico). Per avere una idea più indicativa della tendenza è ancora più d’aiuto confrontare la somma degli ultimi 7 giorni con la settimana precedente, come facciamo nei testi che compaiono tra le prime informazioni della pagina Lab24, appena sotto i numeri giornalieri.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Il dato sui ricoveri

Il dato sulla occupazione dei reparti ospedalieri è uno dei più importanti, perché l’obiettivo dei vaccini e delle misure di contrasto alla pandemia è, oltre ridurre la mortalità, ridurre la pressione sugli ospedali permettendo la cura delle altre malattie. Questi dati vengono forniti e indicano i posti letto occupati. Le percentuali di occupazione sono inoltre quelle che determinano il passaggio delle regioni da una fascia di colore all’altra, insieme all’incidenza dei casi.

La variazione giornaliera non ci dice però quante persone sono entrate nei reparti, ma quante ce ne sono in più al netto di chi è nel frattempo uscito, per guarigione o decesso. Anche questo spiega l’importanza del dato dei contagi per valutare preventivamente l’andamento dell’epidemia.Soltanto da dicembre 2020 viene comunicato anche il numero di ingressi giornalieri nelle terapie intensive.