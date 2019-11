Elio, l’«altro» gas per cui dovremo dipendere dalla Russia

Un settore opaco

Il settore dell’elio non brilla per trasparenza. Non ci sono fonti indipendenti che aggiornino in modo puntuale su produzione, consumi e scorte private. Ed è difficile anche tenere d’occhio i prezzi: non esiste un mercato dei futures, né listini visibili al pubblico. La distribuzione è in mano a un pugno di società – le maggiori sono Linde, che sta completando la fusione con Praxair, e Air Liquide, che ha assorbito Airgas – e i contratti di vendita sono coperti dalla massima riservatezza.

La scarsità di elio tuttavia è sotto gli occhi di tutti. Ed è la terza volta che si manifesta negli ultimi dieci anni. C’era già stata una crisi molto acuta nel 2012-2013, superata grazie alla proroga delle aste Usa e allo sviluppo di nuova produzione nel Qatar, attraverso i progetti Helium 1 ed Helium 2.

Doha l’anno scorso ha estratto 45 milioni di metri cubi di elio secondo lo US Geological Survey (Usgs), il 28% dell’offerta mondiale. Il 56% è arrivato dagli Usa e il 9% dall’Algeria, l’unico altro produttore rilevante. Con Helium 3, che inizialmente doveva partire a fine 2018, il Qatar nei prossimi mesi dovrebbe fornire gradualmente altri 11,6 milioni di metri cubi.

Il futuro è in Russia

Ma la vera svolta per il mercato – quella in grado di cancellare il deficit di elio e di raffreddarne il prezzo – arriverà con Amur, megaprogetto in Siberia di cui Gazprom punta ad avviare la prima fase (da 20 milioni di mc l’anno) nel secondo trimestre del 2021. A regime, nel 2024, la produzione dovrebbe triplicare.

«Il peggio è alle nostre spalle», afferma Phil Kornbluth, uno dei pochi consulenti specializzati nel settore, secondo cui grazie a Qatar, Russia e altri progetti minori (anche in Algeria) il deficit di elio, oggi intorno al 10%, si attenuerà nel giro di un anno e finirà nel 2021.