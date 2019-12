Regina Elisabetta, le 6 cose vere da sapere sulla successione in casa Windsor Al momento l'idea di una uscita di scena della regina d’Inghilterra pare oltremodo remota, anche perché è ancora vivo in lei il terremoto creato dalle scelte dello zio Edoardo VIII di Simone Filippetti

Tutti i premier della regina

4' di lettura

In questi giorni la Casa reale britannica è tornata a essere un tema di cui parlare. Notizie ma soprattutto falsità circondano casa Windsor e non è merito/colpa solo della serie tv "The Crown". L'ultimo esempio porta la data del 4 dicembre: negli stessi minuti in cui la regina Elisabetta accoglie Donald Trump in occasione del vertice Nato, a Londra rimbalzano bufale di una improvvisa morte per infarto della sovrana.

Il figlio Carlo, erede al trono, come la madre è oggetto di fantasiose ricostruzioni: si dà per imminente una sua ascesa al trono, ma anche il divorzio dalla seconda moglie Camilla. Vero è che la famiglia non passa un bel periodo per lo scandalo del terzogenito Andrea, accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne, principale accusatrice del finanziere americano suicida Jeffrey Epstein.

1. Regina dei record

Elisabetta regna dal 1952. Divenne sovrana mentre era in viaggio nel Commonwealth dopo la morte improvvisa di Giorgio VI, re immortalato nel film "Il Discorso del Re" che vinse quattro premi Oscar nel 2011. Il suo regno, 67 anni, è il più lungo dell’intera storia della monarchia britannica iniziata nel 1066.

2. L'ipotesi abdicazione

I sovrani della casa dei Windsor regnano a vita. È ammessa l'abdicazione: l'ultima volta è successo nel 1937, quando Edoardo VIII lasciò la corona per sposarsi con l'ereditiera americana Wally Simpson, creando uno scandalo enorme. Lo scenario che la regina possa lasciare anzitempo è una suggestione che periodicamente spunta. È dettata da due constatazioni, sensate, sulla sua età avanzata (93 anni) e sul fatto che un regno così lungo sta creando un tappo nella successione. Ma al momento l’idea di una uscita di scena di Elisabetta pare oltremodo remota, anche perché è ancora vivo in lei il terremoto creato dallo zio Edoardo VIII. Bufala da sfatare: se la Regina decidesse di fare il gran passo non potrebbe scegliersi il successore, ma la corona andrebbe in ogni caso al figlio Carlo, il primo in linea di successione.

3. Lo stato di salute

Sono circolate voci su un ipotetico infarto per la Regina e che addirittura la sovrana fosse scomparsa. L'età ultranovantenne alimenta le voci più disparate. Elisabetta Windsor ieri ha presieduto il ricevimento in favore dei paesi membri della Nato. Ha la fortuna di godere di una genetica favorevole: la sua trisavola, la regina Vittoria, di cui lei ha battuto il record, era vissuta 81 anni (e nel XIX secolo, quando la medicina era molto meno sviluppata); la Regina Madre (Elizabeth Bowes-Lyon, che pure conduceva uno stile di vita non proprio salutare) è morta nel 2002 a quasi 102 anni.