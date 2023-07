Elisabetta Floccari nuova Chief Financial Officer del Gruppo 24 Ore

1' di lettura

Elisabetta Floccari assume a far data da oggi il ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo 24 ORE.

Floccari nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo e nel ruolo di CFO in aziende leader del settore metalmeccanico, dei sistemi di automazione e delle costruzioni, dove ha seguito anche operazioni di M&A in ambito nazionale e internazionale. Completano il suo profilo professionale competenze in ambito ESG ed il conseguimento nel corso del 2022 del Master in Management della Sostenibilità presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

La dott.ssa Floccari proviene dalla società C2Mac Group S.p.A. dove ricopriva la carica di Group CFO, ruolo svolto anche dal 2020 al 2021 in Piovan S.p.A., società quotata leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi per l’automazione dei processi produttivi.

In precedenza, è stata tra il 2013 e il 2016 Group Accounting, Tax and Corporate Affairs Director del Gruppo Permasteelisa, dove successivamente ha assunto anche il ruolo di CFO Regione EMEA e, dal 2016 al 2020, il ruolo di General Manager della capogruppo italiana.

Dottore commercialista e revisore legale dei conti, laureata cum laude in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, ha iniziato la sua carriera come Senior Tax Consultant presso lo studio legale tributario dei network di Arthur Andersen prima e di Ernst & Young successivamente.