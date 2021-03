Elisabetta Franchi: «Bene sull’e-commerce ma speriamo di tornare alla normalità»

Credo che la vera novità in un periodo di distacco sociale come questo sia guardare le cose con un occhio diverso e non dare più nulla per scontato, compresa la vendita. A questo proposito, implementeremo l'omnicanalità verso i nostri punti vendita e l'e-commerce, che durante la pandemia ha permesso nuove modalità di shopping per le nostre clienti.

Avete riscontrato dei cambiamenti nelle aspettative e nei desideri dei clienti?

I desideri delle clienti restano gli stessi, relativamente ai nostri capi, ossia quelli di indossarli e sognare.

Rispetto alle collezioni che avevate preparato per la PE 2020, in che misura sono state ridotte quelle dell'AI 20-21 e della PE 21?

Rispetto alla collezione della primavera-estate 2020, per le proposte delle nuove collezioni sono state concentrate le energie e le idee supportando la richiesta commerciale in un momento particolare come questo cercando di agevolare al meglio la vendita.