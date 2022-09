Elisabetta II, inizia l’ultimo viaggio: il corteo funebre lascia Balmoral

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il feretro di Elisabetta II, morta a 96 anni l’8 settembre, è partito da Balmoral per essere portato in corteo attraverso un percorso che passerà per altre città scozzesi (Aberdeen, Perth, Dundee) fino a Edimburgo, dove è prevista la sua prima esposizione pubblica.

Il via al corteo era annunciato attorno alle 10 locali (le 11 in Italia) e l’orario è stato rispettato. L’arrivo a Edimburgo nel giro di sei ore.

Loading...

Il corteo reale è composto da 45 veicoli. Alle spalle del veicolo con il feretro, una Rolls Royce con a bordo la principessa Anna, figlia secondogenita 72enne di Sua Maestà, e il marito, vice ammiraglio Tim Lawrence. Quindi alcune Range Rover di scorta. La Princess Royal, titolo attribuito ad Anna, accompagnerà le spoglie di sua madre per tutto il tragitto del viaggio fino a Edimburgo. E poi per quello successivo verso Londra nei prossimi giorni.

Lungo il percorso si stanno già assiepando migliaia di persone. Nella capitale della Scozia, l’omaggio pubblico è previsto per 24 ore nella giornata di lunedì, poi martedì il feretro sarà trasferito in aereo a Londra fino a Buckingham Palace e da mercoledì verrà esposto per 4 giorni nel Palazzo di Westminster, prima dei funerali solenni di Stato fissati per lunedì 19.

Il feretro di Elisabetta II arriverà al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo - la residenza reale ufficiale in città - intorno alle 16 locali (le 17 in Italia) e rimarrà nella Stanza del Trono, dopo un viaggio di 280 Km.