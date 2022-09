«Elisabetta personaggio irripetibile, per questo è stata molto amata»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un pomeriggio di inizio giugno, dentro al Brown’s, l'hotel più antico di Londra, nel cuore di Mayfair, era stato organizzato uno speciale tea-time - tradizione britannica a base di sandwich e scone, dolcetti con panna e fragole - in onore della Regina Elisabetta II, per il Giubileo dei 70 anni di regno. Il ricevimento non era stato organizzato da uno dei tanti facoltosi clienti dell’albergo, ma dal proprietario in persona: Sir Rocco Forte, l’erede dell’impero dei Forte Hotels, fondato da suo padre Lord Charles Carmine Forte, Barone Forte, scozzese-italiano figlio di emigrati italiani di umilissime origini. Ai primi del ’900, il bisnonno di Sir Forte era partito dal piccolo villaggio di Monforte, tra i monti di Frosinone, non lontano da dove nacque Cicerone, per stabilirsi in Scozia, a nord di Edimburgo.

Il Baronetto e Pavarotti

Alla Regina, il 77enne imprenditore italo-britannico, deve il titolo di Sir, tecnicamente “Cavaliere dell’ordine dell’Impero”: lo ricevette nel 1995, uno degli unici due italiani viventi a sfoggiarlo (l’altro è Claudio Ranieri, ex allenatore del Leicester). Nato a Bournemouth, città di mare in quella che per gli inglesi è la Riviera, Sir Forte è anche uno dei privilegiati ad aver vissuto anche sotto Giorgio VI, il padre di Elisabetta. Un recente sondaggio demografica ha rivelato che il 75% dei sudditi ha conosciuto solo Elisabetta come sovrano nella sua vita. Lui e la sua famiglia, distribuita negli affetti negli interessi, tra Italia e Regno Unito, hanno incontrato la defunta sovrana più di ogni altro cittadino italiano, più anche dei Presidenti della Repubblica. Dalla presunta “gaffe” di Luciano Pavarotti alla Coppa dei Campioni vinta dal Manchester United, il Baronetto ricorda momenti privati dei suoi incontri, che gettano una luce di umanità e raccontano l’altra regina, quella dietro le quinte; la persona, più della compassata e intoccabile sovrana.

Una sera di Coppa del 1999

Come la sera del 26 maggio del 1999, quando la Regina era a Cardiff, per l’inaugurazione del Parlamento. Sono gli anni del New Labour e del governo di Tony Blair (salito al potere nel 1997) e al Galles viene riconosciuto un governo locale. Sir Forte mise a disposizione della sovrana una suite del suo St. Davids, lussuoso cinque stelle della città, per riposarsi e appoggiarsi durante la lunga giornata. Coincidenza, quella sera stessa si disputava, a Barcellona, la finale di Coppa tra lo United e il Bayern di Monaco. La Regina non volle perdersela: tornò in stanza per vederla. Il finale è da libri di storia.

Che ricordo ha della Regina Elisabetta?

È stata un personaggio irripetibile. Davvero, come ha detto la premier Liz Truss, una roccia per il paese. Nessuno capo di stato ha incarnato il senso del dovere come lei. Per questo è stata molto amata, in tutto il mondo.