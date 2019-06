Elizabeth Warren, l’intellettuale Dem che sfida Trump con 20 piani sociali

Sono già almeno una ventina le proposte dettagliate che ha sfoderato e pubblicatoo integralmente su Medium - contro una media di cinque o sei dei rivali diretti e due soltanto di Biden - attingendo ad un vasto network di esperti e studiosi veri dei problemi, che va ben al di là della tradizionale «industria» dei lobbisti. I suoi piani sono sicuramente controversi - e a volte attaccati come impraticabili o demagogici - ma una cosa è certa: sono impossibili da ignorare. «Warren has a plan for that», Warren ha un piano per questo: è diventata una onnipresente maglietta «virale» da campagna elettorale. E qualunque sia il destino della sua campagna hanno già ottenuto un evidente risultato: domina il dibattito, è diventata il politico al quale tutti devono rispondere e del quale tutti devono tenere conto. I suoi progetti parlano di cambiamento reale: dalle imposte sui grandi patrimoni alla scuola materna universale, dalla rottura dei monopoli hi-tech alla sanità per tutti dal cambiamento climatico e la green economy fino a quello che forse è oggi assurto a suo tratto distintivo, il suo invito alla mobilitazione dell’elettorato più giovane in difesa del suo futuro: la cancellazione dei giganteschi debiti degli studenti universitari e il diritto al college pubblico gratuito per gran parte degli americani. Tutto questo Warren ha messo nero su bianco abbracciando una sorta di populismo di sinistra ma evitando il terreno minato del «socialismo» in America. Un’etichetta che Sanders ha provato a sposare e che lei invece respinge affermando d’essere una «capitalista convinta» e sostenitrice del mercato, con le dovute e necessarie correzioni e controlli, come insegna il suo presidente preferito nella storia, il repubblicano ma leone antitrust Teddy Roosevelt.

Le tracce della sua influenza politica sono ormai ovunque, ultima tappa d’una lunga e accidentata strada che dall’infanzia piccolo borghese, disagiata e conservatrice a Oklahoma City l’ha vista trasformarsi in campione di dibattito al liceo e all’università, l’ha portata a una improbabile quanto brillante carriera accademica in legge impegnata in un movimento che sposava diritto e economia, studiando e lavorando sulle bancarotte delle famiglie, e l’ha infine convinta a correre e farsi eleggere senatore nel 2012 quale difensore dei ceti medi in crisi e alfiere della protezione dei consumatori. Un rapido viaggio tra i “titoli” che si sta adesso conquistando sui mass media mostra la sua meteorica ascesa da allora: «Elizabeth Warren is completely serious». È totalmente seria, tuona la rivista settimanale del New York Times in un lungo profilo appena uscito che cita la sua missione contro la «diseguaglianza di reddito, potere delle corporations, corruzione politica» e l’ambizione di diventare il «prossimo Presidente» degli Stati Uniti. La rivista Politico le ha dedicato molteplici storie quale protagonista della battaglia dei cervelli in corso nell’opposizione. Fuori dai media, le idee di Warren hanno ricevuto l’esplicito benestare di un gruppo dei più riflessivi tra i leader del business: una recente lettera a firma di una ventina di super-ricchi da Warren Buffett il co-fondatore di Facebook Chris Hughes, eredi della dinastia Disney e di quella degli alberghi Hyatt invoca più imposte sulla ricchezza citando proprio il piano Warren. Ma vediamoli i principali piani di Warren, a cominciare proprio da quello cruciale su imposte e fisco - indispensabile a finanziare la sua intera agenda.

Tasse

Warren alzerebbe le tasse sui patrimoni oltre i 50 milioni di dollari, interessando 75.000 famiglie - una ogni 1.700 - e rastrellando 2.750 miliardi di dollari in dieci anni. Una sovrattassa del 2% verrebbe applicata sugli asset sopra quella soglia e un addizionale prelievo dell’1%, portando la percentuale al 3%, su chi ha oltre un miliardo. L’idea è stata sviluppata dagli economisti Emanuel Saeza e Gabriel Zucman, dell’Università della California a Berkeley, noti per i loro studi sulla diseguaglianza. Per fare esempi, Buffett dovrebbe sborsare 2,5 miliardi l’anno in più; i discendenti dei Walton, eredi della fortuna di Wal-Mart, 1,3 miliardi ciascuno. «Per due centesimi per ogni dollaro potremmo pagare per l’assistenza sanitaria universale al bambini, l’asilo per tutti, l’università gratuita e l’eliminazione del debito studentesco per 43 milioni di americani e avanzerebbero mille miliardi», ha dichiarato.

Tech breakup

Il suo progetto prevede una legge che classificherebbe i colossi del settore con oltre 25 miliardi di entrate annuali come «plalform utilities», servizi di piattaforma, soggette a regolamentazioni e breakup per via antitrust. Nelle maglie della riforma cadrebbero di certo gruppi quali Amazon, Alphabet e Facebook. «Amazon Marketplace e Basics, l’exchange pubblicitario di Google, i suoi business e il motore di ricerca verrebbero separati». Apple finirebbe a sua volta nel mirino, ad esempio separando proprie app dalla gestione dell’App Store. Più in dettaglio alle piattaforme tech verrebbe proibita la partecipazione nel proprio marketplace, ad esempio Amazon che copia prodotti di aziende piu' piccole. E verrebbero disfatti merger considerati anti-concorrenziali: le acquisizioni di Whole Foods e Zappos da parte di Amazon; quelle di WhatsApp e di Instagram da parte Facebook e quelle di Waze, Nest e DoubleClick da parte di Google. Questo, nella sua visione, creerebbe pressione sulle grandi società tech per rispondere agli utenti dalle loro preoccupazioni, privacy compresa.

Infanzia

Prevede una rete di strutture per l'infanzia, con sussidi e controlli governativi, aperte a tutti i bambini in età pre-scolare. Il costo per le famiglie sarebbe proporzionale alla loro possibilità di pagare. Warren denuncia come l’assistenza ai bambini oggi divori tra il 9% e il 36% del reddito familiare, il 10% in media secondo Moody’s ma con grandi disparità a seconda del reddito.