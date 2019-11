Elkann apre al patto con i Peugeot. «Modello Ferrari per Fiat-Psa»

In prospettiva Exor sarà il primo azionista del nuovo colosso con una quota intorno al 14%, e l’intenzione è quella di svolgere, come già fatto in passato, il ruolo di azionista di riferimento del gruppo, anche in termini di governance. Nella nuova società, con la famiglia Peugeot «daremo il massimo di stabilità e incoraggiamento» con la convinzione «che queste società (Fca e Psa) insieme possano realizzare il loro potenziale». In proposito il rappresentante della dinastia torinese ha citato il modello Ferrari dove l’alleanza tra gli Agnelli e i discendenti del fondatore della casa di Maranello da anni garantiscono il pieno controllo della Rossa attraverso un patto di consultazione. John Elkann non ha escluso la possibilità di adottare una forma analoga anche nella futura Fca-Psa. Le modalità non sono state ancora oggetto di discussione, ma l’obiettivo delle due famiglie è già delineato: garantire stabilità.

Exor ribadisce dunque la strategicità della storica partecipazione nell’auto. Certo il pacchetto azionario per effetto della fusione si dimezzerà, ma la holding legge questo passaggio come un rafforzamento e non un disimpegno. «Abbiamo rafforzato il nostro impegno sull’auto. Con Psa è un rafforzamento», ha chiarito Elkann ricordando che la famiglia Agnelli ha «da sempre partecipato allo sviluppo dell’automobile» e negli anni «ha rafforzato l’impegno nell’auto». Elkann ha quindi elogiato i risultati del gruppo Psa: «Hanno fatto un lavoro straordinario», nel processo di turnover guidato dal ceo Carlos Tavares, sottolineando che al momento «abbiamo due società che hanno raggiunto risultati straordinari», in particolare Psa in Europa e Fca negli Usa.

