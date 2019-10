Elkann e Tavares, i nuovi protagonisti dell’industria dell’auto

In Europa un gruppo che sfida Volkswagen

Peugeot non è un nome nuovo per Fca. Il gruppo francese si era in realtà già fatto avanti, nell’ultima occasione all’inizio dell’anno, proponendo una combinazione che facesse leva sui punti di forza di entrambe le aziende, anzitutto in Europa e negli Stati Uniti. Quelle avance erano finite in un nulla di fatto, secondo indiscrezioni anche a causa di scetticismo su un’eccessiva dipendenza del gruppo dal maturo mercato europeo dell'auto. Assieme Fca e Peugeot sul Vecchio continente venderebbero un numero di vetture simile a quello del leader di mercato Volkswagen, che ha una quota del 24 per cento.

Al “Leone” fa gola il mercato Usa

Fca aveva tuttavia mantenuto aperta la possibilità di riallacciare trattative con Psa, proprio per fare i conti con la necessità di accrescere significativamente le dimensioni globali del business. Peugeot, da parte sua, ha tenuto vivi i suoi propositi, con il ceo Tavares a caccia in particolare di un ritorno dell’azienda sul mercato americano dal quale è assente ormai da trentèanni. Fca, con la sua rete di concessionari Usa per marchi popolari quali Jeep e Ram, potrebbe accelerare simili progetti.

Un nuovo gruppo combinato entrerebbe di sicuro tra i primi leader globali del settore. L’anno scorso le due aziende hanno nel complesso venduto 8,7 milioni di vetture, una performance che garantirebbe loro il quarto posto nelle classifiche mondiali davanti alla General Motors. Possibili, secondo gli analisti, sarebbero anche importanti sinergie e risparmi sui costi.