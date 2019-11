Elkann tratta con la Cir dei De Benedetti il controllo di Gedi

Ad analizzare Gedi al primo semestre ci si trova davanti a una realtà in cui è la parte radio a far sorridere, al contrario di Repubblica e periodici (L'Espresso, National Geographic, Limes, Micromega e le Guide de L'Espresso) riuniti nella divisione “Stampa Nazionale”.

In mezzo la divisione “News Network”, con La Stampa, Il Secolo XIX e le testate locali che, come per la “Stampa nazionale”, mostra la corda sul fatturato, ma con risultato operativo positivo, seppur in forte calo. Il titolo Gedi ieri ha chiuso a 0,28 euro, in calo del 18,16% da inizio anno.