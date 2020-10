Elkem realizzerà̀ un impianto “green” di componenti per batterie in Norvegia

Elkem ha ricevuto 10 milioni di Nok (926mila euro circa) come sostegno finanziario da parte di Enova, la divisione del Ministero norvegese per il clima e l'ambiente che tra le altre responsabilità̀ sostiene lo sviluppo delle tecnologie energetica e climatica, per realizzare un impianto di componenti per batterie. Realizzato in Norvegia nell'ambito di un progetto che mira a realizzare batterie per auto su larga scala in maniera più ecologica (con minori emissioni di CO2) attraverso nuovi processi produttivi e l'utilizzo di materiali compositi, l'impianto denominato Northern Recharge sorgerà̀ a Herøya, uno dei più grandi siti industriali della Norvegia a partire dal 2021. «Le batterie giocheranno senza dubbio un ruolo importante nella futura società a basse emissioni. La produzione di batterie tuttavia consuma energia e produce emissioni, dobbiamo quindi sviluppare processi di produzione più efficienti dal punto di vista energetico per il futuro, come l'innovativa tecnologia di produzione di grafite sintetica sviluppata da Elkem. Intendiamo sostenere questo imminente progetto al fine di aumentare le probabilità che questa tecnologia possa un giorno essere adottata su vasta scala» ha dichiarato Øyvind Leistad, direttore dei mercati di Enova.