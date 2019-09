Elliott è l’azionista più attivo in Europa

Fra i temi messi sul tavolo dagli azionisti, oltre alle operazionis traordinarie, ci sono le richieste sull’allocazione del capitale e i cambiamenti di struttura delle società, sui buy-back e sui dividendi. Anche in questo caso, attivo Elliott Management, che ha chiesto alla società energetica portoghese EDP di vendere la propria divisione brasiliana, gli asset spagnoli e una partecipazione di minoranza in una rete iberica. Sono, invece, risultate in calo le domande di cambio di board e management. Forse che non sia tempo per fare sostituzioni al vertice. Meglio stare alla finestra e vedere come si risolveranno alcune situazioni da sciogliere: dal governo italiano a Brexit.