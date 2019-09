Elliott investe 3,2 miliardi $ in AT&T e chiede cambio di strategia. Trump festeggia e attacca Cnn

I dubbi sull’operazione Time Warner

Se Elliott è duro nelle critiche rivolte ad una delle grandi passate acquisizioni di AT&T, appunto quella di DirectTv, non è tenero neppure sulla più recente e teoricamente trasformativa conquista di Time Warner da 108 miliardi di dollari (debito compreso). Che vorrebbe fare entrare AT&T appieno, con l'arrivo in dote di case cinematografiche e del canale premium Hbo come del canale di informazione Cnn, nel settore caldo dei new media e dello streaming. La nuova divisione nata dalla fusione è stata ribattezzata Warner Media. Parlando dell'aquisizione, ha affermato che «AT&T deve ancora articolare una chiara ragione strategica perché deve possedere Time Warner». Di sicuro AT&T è reduce da cinque trimestri di delusioni nel fatturato durante gli ultimi otto bilanci.



Il gruppo è oggi diventato troppo vasto e con troppe differenze interne, stando a Elliott, per essere efficiente. «AT&T è un’eccezione nei termini della sua strategia di fusioni e acquisizioni. La maggior parte delle società oggi non cercano di costruire conglomerate», ha accusato. L'insieme delle acquisizioni realizzate da AT&T ha in particolare appesantito i bilanci dell'azienda con oltre 170 miliardi di debito netto a fine anno scorso.

Elliott accuse la societa' di deludente performance anche sul mercato azionario proprio a causa della sua strategia di acquisizioni, che l'avrebbero trasformata in una «disordinata collezione di business in lotta con concorrenti finanziariamente solidi, in mercati nuovi, con diverse regolamentazioni, e appesantita dalle ripercussioni finanziarie delle sue scelte». AT&T non ha al momento risposto al duro guanto di sfida lanciato da Elliott.



Singer e il suo fondo, come ricordato, sono saliti alla ribalta ripetutamente negli anni per le loro crociate nei confronti di aziende e per operazioni aggressive. Solo nell'ultimo anno il Wall Street Journal ha calcolato che hanno lanciato in media una campagna ogni due settimane, con obiettivi sul palcoscenico globale da Sempra Energy a Nielsen Holdings a Pernod Ricard.



Anche il Presidente Donald Trump ha deciso di intervenire nella vicenda vista l'alta posta in gioco: da sempre un critico di AT&T e della Cnn - l'amministrazione aveva cercato senza successo di fermare il merger con Time Warner per ragioni antitrust - si e' complimentato con Elliott. In un tweet ha detto che “e' un'ottima notizia vedere che un investitori attivista e' adesso coinvolto in AT&T”.