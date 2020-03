Elliott in manovra su Telecom. Scende al 7% ma non molla la presa

Da questa estate tra Vivendi, primo azionista con una partecipazione di quasi il 24% nel capitale ordinario, e il fondo Usa è tregua. Telecom si è rivelata una partita complicata anche per un finanziere non certo di primo pelo come Vincent Bollorè. Vivendi, pur con l’etichetta di azionista strategico di lungo periodo, condivide con Elliott l’obiettivo di rivalutare l’investimento e anche sulla gestione dell’azienda è da tempo che da Parigi non arrivano più critiche.

Il ritorno al dividendo – 1 centesimo per le azioni ordinarie – è stato voluto da Gubitosi per dare al mercato un segnale di “normalità”, anche se ormai di normale nel contesto attuale è rimasto ben poco.

Quanto alla rete, la considerazione generale è che l’esplodere del coronavirus, che ha costretto tutti a casa, ha dimostrato quanto sia importante avere un’infrastruttura efficiente, che la fibra è il futuro, ma che la copertura nazionale è ancor affidata all’incumbent. Su Open Fiber la posizione dell’Enel, azionista al 50% della società sfidante con il restante 50% in mano a Cdp, non ha facilitato un accordo.

E nel frattempo Telecom ha trovato nel fondo di private equity Usa KKR un interlocutore interessato alla rete secondaria della compagnia, ancora prevalentemente in rame, da accompagnare alla transazione verso la fibra nell’arco di 15 anni a fronte di un rendimento più che allettante (prima del coronavirus si parlava del 9% annuo). KKR ha ottenuto l’esclusiva, ma è chiaro che in questa situazione non si sta spingendo per chiudere l'operazione che comunque necessita del passaggio preliminare dello scorporo societario della rete.

La conversione in ordinarie delle azioni di risparmio è invece un punto che non si è riusciti a toccare. Per un certo periodo, recentemente, la quotazione dei titoli senza diritti di voto è stata addirittura superiore a quella dei titoli ordinari.