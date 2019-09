Elliott, primo successo del fondo attivista in AT&T: verso uno scorporo di DirectTv

3' di lettura

New York - La crociata di Elliot Management per costringere AT&T a rivedere la sua strategia di diversificazione nei media dà forse i primi risultati: i vertici del colosso di telecomunicazioni e media sarebbe pronto a sbarazzarsi di almeno una delle sue grandi acquisizioni degli ultimi anni, quella da 49 miliardi di dollari della televisione satellitare DirectTv completata nel 2015. Lo scorporo, o in alternativa un accordo per i merger del marchio con la rivale satellitare Dish Network, rappresenterebbe una drammatica marcia indietro per il chief executive Randall Stephenson, che ne aveva fatto un pilastro dell'espansione di AT&T. DirectTv, nonostante il declino del settore televisivo tradizionale, porta tuttora in dote significativo cash flow e abbonati.

Elliott e il suo fondatore, il finanziere Paul Singer, hanno attaccato esplicitamente l'acquisizione di DirectTv, oltre a mettere in dubbio il valore delle piu' recenti conquiste di AT&T - il gruppo di content Time Warner per oltre 80 miliardi. Il grande hedge fund attivista, noto per le sue dure sfide al management di aziende in difficolta', ha di recente rivelato di aver accumulato una quota da 3,2 miliardi di dollari in AT&T e in una lettera al board ha chiesto proprio la dismissione di DirectTv. La considera una zavorra che pesa sulla valutazione del business, un'operazione dai “risultati dannosi”.

Elliott vorrebbe che AT&T puntasse anzitutto sulla telefonia mobile e sul rafforzamento delle sue reti di tlc, un modello piu' simile a Verizon, anziche' scommettere su ambizioni multimediali, compresi progetti di sbarcare in grande stile nello streaming grazie all'arrivo delle produzioni targate Time Warner. Parlando dell'integrazione di Time Warner ha affermato che AT&T deve ancora evidenziare gli esiti positivi promessi.