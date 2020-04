Elmec, stampa 3D in aiuto alla rianimazione Prima centro meccanografico, poi rivenditore di computer il gruppo varesino diventa provider Ict e scatta a nuovi record di fatturato di Luca Orlando

Il passaggio da rivenditori a fornitori di servizi ha necessitato parecchi investimenti soprattutto nelle risorse umane con l’assunzione di molti giovani.

3' di lettura

«In effetti a quelle produzioni non avevamo pensato. Ma quelle mascherine ora servono e mi pare giusto provare a dare una mano». La rapida riconversione del reparto 3D di Elmec Informatica alla realizzazione di protezioni per i reparti di rianimazione è certo inattesa. E tuttavia, per l’azienda che Rinaldo Ballerio presiede, rappresenta solo l’ultima evoluzione all’interno di un percorso dove cambiamento e aggiornamenti strategici rappresentano più la regola che non l’eccezione.

Fondata nel 1971 dal padre di Rinaldo, Clemente Ballerio e da Cesare Corti, Elmec nasce per l’attività di elaborazione meccanografica, per trasformarsi in seguito in distributore di prodotti informatici. Progressivamente ha però cambiato pelle per aggiungere servizi alla propria offerta e diventare provider di soluzioni Ict per le aziende.

Scelta vincente, che ha portato il gruppo varesino a crescere fino a superare i 300 milioni di ricavi, realizzati da 700 addetti. «Ora al 98% in smart working - precisa Ballerio - eppure pienamente operativi per affrontare una domanda in crescita, in alcuni momenti persino esplosiva».

L’avvio della quarantena forzata per migliaia di aziende ha infatti spinto la domanda di connettività e reti smart che il gruppo è in grado di fornire, con un vero e proprio “assalto” alle ultime forniture di personal computer, diventati una sorta di Panda dopo lo stop produttivo in Cina. «Il fatturato di questi tempi non è un problema - aggiunge Ballerio - e se devo fare una stima il primo trimestre è anche oltre il budget, caso mai bisogna vedere cosa accade ai pagamenti. Ma ci penseremo più avanti. Intanto la nostra assistenza sta gestendo chiamate di supporto triple rispetto al normale: la priorità per noi è consentire alle aziende di continuare a lavorare, come stiamo facendo noi».

Per la spa la crescita continua ininterrotta da anni, con ricavi arrivati al record di 130 milioni di euro, che quasi certamente, nonostante la crisi, verranno superati nel 2020. Esito di un percorso che ha visto un’accelerazione degli investimenti, 40 milioni negli ultimi tre anni. Per realizzare tra l’altro una nuova sede “smart” con gli accorgimenti più evoluti in termini di domotica (le stanze ad esempio “sentono” la presenza delle persone misurano l’anidride carbonica, regolando di conseguenza luci e areazione) così come per ampliare il proprio data center, che al momento ospita dati di oltre 300 clienti.