Elogio dei due punti: in memoria di Salvatore Mannuzzu

Magistrato, politico, o meglio, deputato, scrittore. Di queste tre anime, certamente, ricorderemo l'ultima. Non che le altre siano state meno importanti, o vissute con impegno più blando: certo, però, che Mannuzzu aveva sublimato nell'arte della scrittura la sua essenza più vera. Ci era riuscito a prezzo di una “solitudine rumorosa”, appartato e schivo, cifra esatta della sua prosa come della sua pubblica presenza.

Aveva esordito sotto falso nome, Giuseppe Zuri, per un motivo squisitamente letterario: aveva ricordato in una intervista che non voleva essere criticato nelle sue sentenze poiché autore di brutti racconti. Aveva, cioè, preoccupazioni di stile, che non era forma, ma sostanza, e in quel Dodge a fari spenti (1962) c'era già un'immagine, nel titolo, di una profetica visione della sua attività. Ma, ovviamente, il suo capolavoro resta Procedura (1988, Einaudi, come poi praticamente tutto il resto della sua produzione) consegnato alle sapienti mani di Natalia Ginzburg e denso di una prosa ipnotica e avvolgente. Un giallo sotto mentite spoglie: in realtà una ricerca metafisica (ben sottolineate dalla potente immagine magrittiana della copertina della prima edizione), un attorcigliamento intorno all'impossibilità della verità, alla soluzione nitida. Un libro che lasciava dubbi e inquietudini, secondo un preciso volere dell'autore, che non si è mai accontentato di banali disvelamenti definitivi.

Ecco, i due punti, allora. Testimoni grafici di questo suo rovello di scrittura. Frasi che non temevano percorsi labirintici: i due punti erano spesso introduzioni ad altri periodi iniziati con un altro segno identico di interpunzione: una catena di complessità e di subordini, un cesellare il pensiero che non aveva fine ma non perdeva lucidità.

Aveva uno stile suo, Mannuzzu, inconfondibile. Cosciente, persino troppo, del fare letterario, non prendeva scorciatoie, non concedeva al lettore la comodità della consolazione (come direbbe un suo strano sodale come Goffredo Fofi, con il quale cofirmò un libro, Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio che conteneva un refuso – e sulla virgola – nel frontespizio: una situazione che chissà come lo aveva trafitto), inondandolo delle sue ossessioni, schiacciandolo con il peso della forza della scomoda, scomodissima, verità.

Ce ne sono stati pochi altri, come Mannuzzu. Aveva un'intelligenza fine e la esercitava, credo, talora suo malgrado. Forse aveva una potente ancora di salvezza – dalla depressione, dal male del mondo, dal dolore della cognizione – nella fede. Con lo stesso titolo di “Procedura” aveva tenuto una bellissima rubrica su “Avvenire”. Ogni giorno un tentativo di riscatto e ripresa, da “cristiano senza qualità”, qualche riflessione per rimettere ordine. La giustizia, la fede, la letteratura: fardelli troppo grossi per confrontarsi, per chiunque. Mannuzzu non li aveva temuti: se ne era fatto carico con la sola forza del suo corpo esile, quel suo volto fragile da tartaruga, con la sola arma delle parole, della sensibilità.