Elogio del tartufo: come celebrare a tavola uno dei simboli dell'autunno

Il tagliatartufi in acciaio inox “Tufo” di Ad Hoc.

Chi invece vuole portare a casa propria tutte le prelibatezze dell'autunno per imbandire la tavola con piatti a base di castagne, zucca, funghi e ovviamente tartufo, può contare su una serie di strumenti del mestiere utili a maneggiare tutti gli ingredienti. I frutti stagionali sono preziosi e vanno trattati con cura, senza improvvisare e Schönhuber, importatore e distributore di casalinghi, ha predisposto una lista di must have che possono essere alleati impareggiabili. Per quanto riguarda i funghi, consiglia gli attrezzi di Sagaform, a cominciare dal kit dedicato alla raccolta e composto da una borsa con tracolla regolabile a tre scomparti per le diverse tipologie di funghi, dal coltello da tasca con manico in legno di acacia e dalla spazzola per pulire i funghi appena raccolti.

Per gli amanti del tartufo, ci sono i tagliatartufi “Parma” di Küchenprofi, in acciaio inox, e “Tufo” di Ad Hoc che, grazie all'elegante supporto in legno d‘acacia e alla lama estremamente affilata e regolabile, garantisce un taglio veloce e sicuro di finissime scaglie. Stöckli ha pensato al cuoci castagne elettrico “Marronimax”, adatto per preparare fino a mezzo chilo di caldarroste, mentre ai fan della zucca, Triangle dedica un set di accessori per svuotare, intagliare e decorare le zucche. Utile anche in vista di Halloween.