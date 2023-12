Elon Musk cerca 1 miliardo $ per xAi, la startup di intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk sta cercando di raccogliere 1 miliardo di dollari in finanziamenti da investitori azionari, secondo un nuovo documento. Musk ha già raccolto quasi 135 milioni di dollari, secondo un documento depositato martedì presso la Sec, che non include i nomi degli investitori. Musk ha creato xAI all’inizio dell’anno per cercare di competere con altre aziende di Ai generativa, tra cui OpenAI di cui Musk è stato co-fondatore. L’azienda ha debuttato con un prodotto, un chatbot chiamato Grok, addestrato sui dati del social network X di cui Musk è anche proprietario. Secondo il sito web dell’azienda, è «progettato per rispondere alle domande con un po’ di arguzia e con una vena ribelle».

A novembre Musk ha dichiarato che gli investitori azionari di X, precedentemente chiamata Twitter, possiederanno il 25% di xAI. Ha inoltre dichiarato che gli utenti del social network che si iscriveranno a Premium+, un abbonamento a partire da 16 dollari al mese negli Stati Uniti, avranno accesso a Grok. Musk ha criticato spesso e pubblicamente OpenAI, la startup di Ai di più alto profilo e sviluppatrice di ChatGPT, da quando ha lasciato il suo consiglio di amministrazione nel 2018, soprattutto dopo la creazione di un ramo a scopo di lucro l’anno successivo. Ha dichiarato di ritenerla «effettivamente controllata da Microsoft». Microsoft infatti ha investito circa 13 miliardi di dollari in OpenAI.

Nonostante il suo lavoro nell’Ai, Musk ha espresso profonde riserve sulla tecnologia. Il miliardario era tra i ricercatori e i leader dell’industria tecnologica che a marzo hanno chiesto agli sviluppatori di sospendere l’addestramento di potenti modelli di Ai. In occasione della recente estromissione e reintegrazione dell’amministratore delegato di OpenAi, Sam Altman, Musk ha dichiarato di voler conoscere il motivo del licenziamento, nel caso in cui il consiglio di amministrazione avesse scoperto qualcosa di pericoloso sull’IA. «Non credo che fosse una cosa banale», ha detto alla conferenza di DealBook la scorsa settimana.