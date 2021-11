Elon Musk chiede ai follower: «Devo vendere il 10% delle mie azioni Tesla?»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Il grosso delle mie plusvalenze virtuali sono una forma di elusione fiscale. Quindi vi propongo vendere il 10% delle mie azioni Tesla. Che ne pensate?». La domanda, provocatoria come nello stile del personaggio, è stata fatta da Elon Musk, numero uno di Tesla in un tweet pubblicato sabato 6 novembre. Al tweet è allegato un sondaggio: sì o no che, nel momento in cui questo articolo veniva scritto, vedeva i “sì” in vantaggio al 56,6 per cento contro un 43,4% di no. Il sondaggio si chiuderà intorno alle 19 (ora italiana) a 24 ore dalla pubblicazione del tweet. Lo stesso Musk, che in passato non ha dato grande prova di affidabilità, ha fatto sapere in un secondo tweet che rispetterà l’esito della votazione qualunque esso sia.

Effetti sul mercato

Quanto vale il 10% di azioni Tesla? Quali effetti ci potrebbero essere sul titolo a seconda del risultato del sondaggio? Stando alle rilevazioni della banca dati S&P Market Intelligence Musk, l’uomo più ricco del mondo secondo Forbes, detiene 244 milioni di azioni Tesla (il 23% del totale) il cui valore si aggira attorno ai 300 miliardi di dollari. Una parte tuttavia fa riferimento a stock option che possono essere esercitate o meno al netto delle quali la quota scende a 170 milioni di azioni, il 17% del totale per un valore di 208 miliardi. Non è chiaro se il 10% a cui fa riferimento Musk si inteso al netto o meno di queste stock option. A spanne di tratta di un pacchetto azionario dal valore compreso tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Che, per dare un metro di paragone, è il valore di mercato di Unicredit, seconda banca italiana (nella forchetta alta) o di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli (forchetta bassa). È evidente che, seppur rapportato a un titolo che capitalizza 1227 miliardi di dollari, un simile ammontare di titoli in vendita è destinato a muovere al ribasso il titolo. L’iniziativa di Musk è destinata a influenzare il prezzo delle azioni. In che misura lo si scoprirà nei prossimi giorni.

Loading...

Perchè Musk vuole vendere?

Negli Stati Uniti si parla di aumentare la tassazione sui miliardari. E c’è una proposta in questo senso fatta da proposta dal senatore democratico Ron Wyden, presidente della commissione Finanze del Senato. Nel mirino di una parte del partito democratico sono finite in particolare persone come Musk, la cui ricchezza è rappresentata soprattutto dal pacchetto di azioni Tesla in suo possesso. Un patrimonio personale di Musk cresciuto enormemente negli ultimi due anni per via del vertiginoso messo a segno dal titolo: +1700 per cento. Al netto dei titoli in garanzia il valore del pacchetto azionario del fondatore è passato da 14 a 208 miliardi di dollari calcola S&P Market Intelligence. Una plusvalenza virtuale che per alcuni ambienti del partito democratico bisognerebbe tassare in qualche modo. Viceversa l’unico modo in cui questa ricchezza potrebbe essere tassata sarebbe attraverso la tassa sul capital gain che verrebbe imposta nel caso in cui queste azioni fossero vendute.

Così Musk elude la tassazione

Lo stesso Musk, in un secondo tweet, ha chiarito che lui non percepisce alcun salario da Tesla e che, di fatto, l’unico modo per lui di pagare le tasse sia esattamente quello di vendere le azioni in suo possesso. Una scelta che tuttavia rischia di comportare perdite per gli azionisti della casa automobilistica. Tra cui ci sono sicuramente tanti elettori democratici che, in questa situazione, si troveranno nella condizione di dover pagare di tasca propria le scelte politiche dei rappresentanti che hanno eletto. Questo qualora il titolo registrasse un calo a seguito della liquidazione di Musk.

Il rispetto della votazione

Ma siamo sicuri che questa non sia la solita boutade a cui Musk ci ha abituato? Può essere e i precedenti ci dicono che non sempre il vulcanico imprenditore da seguito alle proprie dichiarazioni. È chiaro tuttavia che, anche alla luce del secondo tweet da lui pubblicato in cui assicura che rispetterà l’esito della votazione, ci sono buoni motivi per credergli.