Elon Musk chiude il 2023 guadagnando in Borsa altri 95 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Elon Musk torna sulla vetta dell’uomo più ricco del mondo.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio netto complessivo delle 500 persone più ricche è aumentato di 1,5 trilioni di dollari nel 2023, riprendendosi completamente dalla perdita dell’anno precedente. Ancora una volta, le loro fortune sono strettamente correlate alla performance dei titoli tecnologici, che quest’anno hanno raggiunto nuovi record nonostante i timori di recessione, l’inflazione persistente, i tassi di interesse elevati e le turbolenze geopolitiche. I miliardari della tecnologia hanno visto, infatti, la loro ricchezza crescere del 48% o 658 miliardi di dollari, spinti da un intenso clamore intorno all’intelligenza artificiale.

Loading...

Sorpassato Bernard Arnault

Nessuno ha fatto meglio di Elon Musk, che ha riconquistato il titolo di persona più ricca del mondo sottraendolo al magnate francese del lusso Bernard Arnault.

L’amministratore delegato di Tesla Inc. ha guadagnato altri 95,4 miliardi di dollari alla chiusura di giovedì, sostenuto dal successo di Tesla e SpaceX, dopo aver perso 138 miliardi di dollari nel 2022. Il suo patrimonio netto è ora di oltre 50 miliardi di dollari superiore a quello di Arnault dopo un rallentamento globale della domanda di beni di lusso che ha intaccato le azioni di Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

Il fondatore di Amazon.com Inc. Jeff Bezos ha aggiunto più di 70 miliardi di dollari al suo portafoglio quest’anno ed è ora testa a testa con Arnault per il secondo posto, mentre la fortuna del ceo di Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg è aumentata di oltre 80 miliardi di dollari.