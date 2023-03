Elon Musk e altri 1.000 leader della Silicon Valley: «Sospendere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk e oltre 1.000 fra ricercatori e manager chiedono una “pausa” di sei mesi nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati come ChatGPT - l’intelligenza artificiale generativa finanziata da Microsoft - per fermare quella che definiscono una «pericolosa» corsa agli armamenti.

In una lettera aperta che rilancia gli interrogativi etici sull’intelligenza artificiale pubblicata da Future of Life Institute, e riportata dal Financial Times, gli oltre 1.000 firmatari spiegano come «negli ultimi mesi c’è stata una corsa fuori controllo dei laboratori per l’intelligenza artificiale a sviluppare e dispiegare potenti menti digitali che nessuno, neanche i creatori, possono capire, prevedere e controllare».

Subito una moratoria di sei mesi

«Chiediamo a tutti i laboratori di intelligenza artificiale di fermarsi immediatamente per almeno sei mesi nell’addestrare i sistemai di IA più potenti come GPT-4. La pausa dovrebbe essere pubblica, verificabile e includere tutti. Se non sarà attuata rapidamente, i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria», si legge nella missiva.

«I sistemi di intelligenza artificiale possono comportare gravi rischi per la società e l’umanità», continua l’appello.

Tra i firmatari anche il cofondatore di Apple

Tra i firmatari, oltre a Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, anche Steve Wozniak, cofondatore di Apple, Andrew Yang, candidato alle primarie democratiche per le presidenziali del 2020, e altri leader del settore tecnologico.