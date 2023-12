Elon Musk e Sam Altman la strana coppia di visionari che ha rotto con il passato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tenere nella stessa equazione Elon Musk, Sam Altman e Mark Zuckerberg non è affatto semplice. Se poi provi a tracciare una curva per collegare anche la generazione di Steve Jobs e Bill Gates le distanze si allungano ancora di più.

Potremmo dire che i visionari non sono mai stati così diversi. E in fondo è un bene. Ma con l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa rischiamo di perdere in biodiversità creativa.

Come hanno osservato alcuni studiosi dei processi innovativi e storici dell’innovazione esiste un genius loci, esistono cioè dei tratti comuni nelle persone destinate a cambiare le regole del gioco.

Alcuni provengono dal contesto territoriale, altri da quello familiare. Molti dei cosiddetti visionari vivono o hanno studiato in luoghi con una alta densità di istituti di ricerca, università e imprese.

Laddove cioè si ha più probabilità di incontrare le persone come te per confrontarsi e generare nuove idee.