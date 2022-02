Elon Musk ha donato 5,7 miliardi di dollari in azioni Tesla in beneficienza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha donato 5 milioni di azioni di Tesla in beneficienza. La donazione, come riferisce lo stesso Musk, è avvenuta tra il 19 e il 29 novembre.

Considerando i prezzi medi dei giorni in cui Musk ha eseguito l’operazione, le azioni donate hanno un valore di 5,7 miliardi di dollari.

Il destinatario della vendita è un trust non identificato. Anche il nome del beneficiario non è citato nel documento con cui Elon Musk ha annunciato l’operazione.

Più beneficienza, meno tasse

Il gesto avrebbe anche un risvolto fiscale non trascurabile. A fine 2021 Elon Musk aveva twittato che avrebbe pagato più di 11 miliardi di dollari di tasse per stock option in scadenza.

Gli analisti avevano fatto notare che Musk avrebbe potuto trarre beneficio regalando azioni Tesla: questo perché le azioni che vengono donate in beneficenza non sono soggette alla tassa sulle plusvalenze, come lo sarebbero se fossero vendute.