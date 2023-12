Elon Musk l’ospite misterioso di Atreju, è lui Mister X

A chiudere la partita ci ha quindi pensato lo stesso Musk che in serata ha confermato la sua partecipazione. Con il suo stile, però. Per farlo, infatti, non è intervenuto direttamente con un tweet ma rispondendo “yes” ad un utente che riportava l’indiscrezione. Immediatamente FdI ha confermato la notizia sul profilo di Atreju con una citazione in latino: “Sic itur ad astra”, cioè “così si sale alle stelle”.

Atreju, intanto, dopo la polemica per la presenza di Abascal, registra oggi un’altra polemica politica nata attorno ad un servizio che il Tg1 ha dedicato all’evento. Lo scatena il Pd con il responsabile informazione del partito, Sandro Ruotolo che, ha accusato il telegiornale della rete ammiraglia Rai di fare “uno spottone” a Meloni e di “confondere la propaganda con l’informazione” raggiungendo ormai “un punto di non ritorno”. Immediata e scontata la difesa di Fdi cui si sono affiancati molti esponenti tra gli alleati di maggioranza.

