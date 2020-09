Tesla Battery Day, niente annunci show di Elon Musk. Quale indiscrezione sulla nuova compatta da 25mila dollari Le nuove batterie al centro della scena al Battery day. Poco spazio ai dei nuovi modelli in arrivo anche se c'è una sorta di conferma della piccola Tesla. di Corrado Canali

È in arrivo una piccola Tesla compatta per l'Europa? Probabilmente si. L'annuncio più importante in chiave nuovi modelli al Battery day è stato quello dell'arrivo di un nuovo modello d'ingresso alla gamma Tesla che si potrebbe chiamare Model 2, ma non c'è ancora una conferma ufficiale al riguardo, ma che potrebbe avere un prezzo di partenza di 25 mila dollari. Secondo quanto annunciato dal ceo del brand californiano, Elon Musk, la compatta, della quale come detto non è stato comunicato il nome definitivo, disporrà di avanzate tecnologie di guida assistita e dovrebbe arrivare non prima di tre anni.

E' invece confermato ufficialmente l'arrivo entro il 2021 della Model S Plaid, la versione a più alte performance una sorta di anti Porsche Taycan. La tre volumi sarà in grado, infatti, di scattare da 0 a 60 miglia, all'incirca 96 km, in meno di due secondi e di coprire il quarto di miglio in meno di 9 secondi. Ciò sarà reso possibile grazie ad un powertrain che prevede l'impiego di tre motori in grado di erogare 1.100 cv. In compenso l'autonomia nonostante le prestazioni da sportiva di razza sarà superiore alle 520 miglia, equivalenti a circa 837 km.

Soltanto un accenno, invece, circa l'annunciato nuovo Autopilot il sistema che gestisce in parziale autonomia tutte le Tesla e che ha richiesto secondo Elon Musk un'ampia riscrittura degli algoritmi di gestione per proporre prestazioni che sanno ancora più elevate rispetto all'attuale versione.

Per il momento il sistema è ancora in fase di prototipo, ma presto il nuovo pacchetto per la guida assistita sarà offerto inizialmente a partire dagli Usa tra circa un mese.

L'auto più sicura al mondo? Naturalmente è una Tesla. Sulla base dei modelli che il costruttore offre attualmente sul mercato, il ceo del brand Elon Musk ha mostrato i risultati di alcuni crash test effettuati da vari enti di settore, affermando che dimostrano senza alcun ragionevole dubbio che “l'auto più sicura al mondo che oggi si può guidare è proprio la Tesla”.