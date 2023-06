Elon Musk di nuovo la persona più ricca del mondo, supera Bernard Arnault

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk è di nuovo la persona più ricca del mondo, superando Bernard Arnault nella classifica delle 500 persone più ricche al mondo in base al Bloomberg Billionaires Index.

Elon Musk in Cina, incontra ministri e poi vola da Tesla a Shanghai

Testa a testa

Elon Musk ha riconquistato il titolo di persona più ricca del mondo. L’amministratore delegato di Tesla Inc. ha superato il 74enne fmagnate del lusso Bernard Arnault dopo che le azioni della Lvmh sono scese mercoledì 31 maggio del 2,6% nelle contrattazioni alla Borsa di Parigi.

Arnault ha superato Musk per la prima volta a dicembre, quando l’industria tecnologica è stata in difficoltà e il lusso ha mostrato una certa resistenza di fronte all’inflazione. Lvmh, fondata da Arnault, possiede marchi come Louis Vuitton, Fendi e Hennessy.

Meno fiducia nel lusso

La fiducia nella vitalità del settore del lusso sta iniziando a svanire a causa dei crescenti segnali di rallentamento della crescita economica, in particolare nel mercato critico della Cina. Le azioni di Lvmh sono crollate di circa il 10% da aprile, e a un certo punto hanno cancellato 11 miliardi di dollari dal patrimonio netto di Arnault in un solo giorno.

Musk, invece, ha guadagnato più di 55,3 miliardi di dollari quest’anno, soprattutto grazie a Tesla. La casa automobilistica di Austin, che rappresenta il 71% del suo patrimonio, ha registrato una crescita del 66% da un anno all’altro. Secondo l’indice, il patrimonio di Musk è adesso valutato a circa 192,3 miliardi di dollari, mentre quello di Arnault a circa 186,6 miliardi di dollari.