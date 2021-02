Elon Musk vuole portare Bitcoin sulla luna? di Vito Lops

3' di lettura

La notizia sembra appartenere alla categoria “fantafinanza”. Ma tant’è. Tesla ha annunciato di aver acquistato Bitcoin per un controvalore di 1,5 miliardi di dollari. Nel documento consegnato alla Sec, l'autorità di controllo della Borsa statunitense, la casa automobilistica ha spiegato di averlo fatto per avere «maggiore flessibilità per diversificare ulteriormente e massimizzare il ritorno di cassa». Inoltre Tesla ha comunicato di voler cominciare ad accettare il Bitcoin come forma di pagamento...