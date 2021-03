Ema su Astrazeneca: nessuna prova di legame con casi di trombosi. Draghi e Macron, pronti a ripartire il 18

«Ema sta raccogliendo i casi di tutta Europa sia sul fronte della qualità dei lotti che degli aspetti clinici per vedere se emerga qualche elemento comune e si tratti di un vero segnale o sia tutto casuale. In termini di beneficio-rischio con i numeri che ci sono, anche quelli italiani, dubito che la valutazione dell'Ema possa cambiare. L'Ema potrà tutt'al più rilevare qualcosa in qualche lotto».

Così l'ex direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) Guido Rasi, ospite di 'Buongiorno' su Sky Tg24, che avverte: «Basta terrorizzare, vacciniamoci tranquilli continuando a monitorare».

Telefonata Draghi-Macron: pronti a ripartire se Ema dà il via libera

In caso di conclusioni positive dell’Ema, Italia e Francia sono pronte a far ripartire le vaccinazioni con AstraZeneca. È quanto è emerso dalla conversazione telefonica di oggi fra il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Entrambi i paesi hanno deciso di sospendere provvisoriamente le somministrazioni in attesa del verdetto Ema. Il parere espresso oggi dall’agenzia è «incoraggiante», secondo Draghi.