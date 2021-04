Vaccini, Ema: legami tra AstraZeneca e forme molto rare di trombosi.Verso raccomandazione per over 60

4' di lettura

Forme rare di trombosi «dovrebbero essere elencate come effetti collaterali molto rari del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca». Lo ha stabilito il comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) nelle conclusioni della riunione che si è svolta il 7 aprile. «Nel giungere alla sua conclusione - si legge nella nota - il comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, compreso il parere di un gruppo di esperti».

Al tempo stesso, l’Ema conferma che «i benefici del vaccino continuano a superare i rischi per le persone che lo ricevono. Il vaccino è efficace nella prevenzione del Covid-19 e nella riduzione dei ricoveri e dei decessi». In aggiunta, ha sottolineato Ema, «non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio». Spetta ora ai singoli governi decidere se introdurre delle limitazioni per fasce d’età come qualcuno ha già fatto.

Eventi molto rari

L'Ema ricorda agli operatori sanitari e alle persone «che ricevono il vaccino che devono essere consapevoli della possibilità che si verifichino, entro due settimane dalla vaccinazione, eventi trombotici molto rari associati a bassi livelli di piastrine nel sangue - prosegue la nota - Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne con un'età inferiore a 60 anni ed entro 2 settimane dalla vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, fattori di rischio specifici non sono stati confermati». Secondo gli esperti di Ema «le persone che hanno ricevuto il vaccino devono chiedere immediatamente assistenza medica se sviluppano sintomi».

Serata di riunioni

Il verdetto dell’agenzia era atteso dopo l’ipotesi di un legame fra il vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese e i pur rarissimi casi di trombosi in determinate fasce di età. Ora la palla passa alle autorità nazionali. Alle 18 i ministri della Salute europei si sono riuniti per valutare i propri interventi sulle rispettive campagne vaccinali. Una riunione tra i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini e Regioni, Comuni e Province, con il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo, si terrà alle 20. Alle 21 si terrà al ministero della Salute la conferenza stampa sulle valutazioni Ema con l’intervento del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

La soglia dei 60 anni

La maggior parte dei Paesi europei, secondo quanto scrive l’agenzia Ansa, sarebbero orientati a raccomandare il vaccino a partire dai 60 anni di età. Il Belgio intanto ha annunciato che non sarà più somministrato alle persone con meno di 56 anni, mentre la Corea del Sud ha fissato la soglia a 60 anni.