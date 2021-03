Ema: via libera al vaccino AstraZeneca. «Sicuro ed efficace, non aumenta il rischio di trombosi». Draghi: da domani si riprende

I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca «sono comunque inferiori» a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata, ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza) , nella conferenza stampa dell'Agenzia europea. In tutto sono stati segnalati 25 casi su 20 milioni di vaccinati. In particolare, gli eventi sospetti di trombosi cerebrali dopo la vaccinazione con AstraZeneca sono stati sette in Germania, tre in Italia, due in Norvegia, uno in Spagna, oltre a tre nel Regno Unito e due in India.

«È un vaccino sicuro ed efficace», ha aggiunto la direttrice dell'Ema Emer Cooke aggiungendo che l'agenzia continuerà ad analizzare la situazione con “alta priorità” con ulteriori analisi per seguire gli effetti della vaccinazione con il ritrovato della casa farmaceutica anglo-svedese. Per l'Ema ci sono pochi, specifici casi di trombosi. Non ci sono al momento «indicazioni sufficienti» che indichino un rapporto di causalità tra la vaccinazione e tali casi, «estremamente rari», ma che in ogni caso «occorre restare vigili» nel seguire gli effetti dell'uso del vaccino e mitigare i rischi.

Foglietto illustrativo sarà aggiornato

Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca «deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali», ha aggiunto Sabien Straus.

Il verdetto dell’Ema era molto atteso dopo che all’inizio della settimana la Germania - e a seguire Italia, Francia, Spagna e diversi altri Stati europei - aveva deciso di sospendere la vaccinazione con AstraZeneca su raccomandazione delle autorità sanitarie nazionale dopo che erano emersi 7 casi gravi di trombosi tra donne giovani, 3 dei quali mortali, senza che venisse confermato un nesso di causalità con la somministrazione del farmaco.

Le prime sospensioni nei Paesi nordici

Prima della Germania si erano mosse Danimarca (che ha registrato 10 casi di cui uno letale), Norvegia e Islanda con la sospensione precauzionale per motivi analoghi. Sul fronte opposto il Regno Unito e il Belgio, che hanno continuato a somministrare il vaccino ritenendolo sicuro ed efficace. Solo nel Regno Unito oltre 10 milioni di persone lo hanno già ricevuto e i casi di gravi reazioni avverse sono stati rarissimi e comunque in linea con quelli del vaccino di Pfizer-BioNTech.