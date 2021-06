Emanuela Recchi nuovo presidente ULI in Italia

1' di lettura

Emanuela Recchi, presidente di Recchi Engineering, è stata nominata nuovo presidente di ULI Italia. La nomina sarà valida dal primo luglio. Recchi è un'attiva sostenitrice di ULI da molti anni ed è stata membro del Comitato Esecutivo di ULI Italia. Supporta con forza la ricerca di un terreno comune tra aspetti finanziari, sociali e considerazioni di design per promuovere un processo di cambiamento sostenibile all'interno della comunità.

A proposito della sua nomina ha detto: “Ciò che apprezzo di ULI è la sua natura internazionale e fortemente interdisciplinare. Queste due qualità insieme sono la formula perfetta per accrescere l'innovazione e valorizzare nuove idee per pensare al domani. Spero di utilizzare questa opportunità per offrire risposte possibili in questi tempi di incertezza e fornire una prospettiva di valore verso il futuro”.

Emanuela Recchi succede a Davide Albertini Petroni, direttore generale di Risanamento.

ULI Italia coinvolge attualmente più di 100 professionisti appartenenti al pubblico e al privato, stakeholders attivi in tutti i settori del mercato immobiliare italiano negli ambiti residenziale e commerciale.

“Emanuela è lungimirante e vanta una vasta esperienza nel real estate e una rete notevole nel settore - ha affermato Lisette van Doorn, ceo di ULI Europe -. La sua capacità di riunire esponenti di diverse discipline sarà preziosa, perché ULI Italia continua ad espandere il suo programma di eventi, aspirando alla ricerca di nuove risposte nei confronti delle importanti sfide che si pongono nell'ambiente costruito. Siamo impazienti di lavorare con lei e con il comitato esecutivo nazionale per aumentare il numero di soci e promuovere la missione ULI in Italia”.